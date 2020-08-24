Беларусь привела армию в полную боевую готовность и призывает военных запаса

После того, как Лукашенко прилетел в свою резиденцию, Дворец независимости, где проходят массовые протесты, с оружием в руках, в понедельник, 24 августа, по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Как рассказали в ведомстве, целью проверки является оценка возможностей и готовности воинских частей к выполнению задач, а также совершенствование боевой выучки войск.

В рамках проверки будут приведены в боевую готовность отдельные воинские части с призывом военнослужащих из запаса. Проверка войск завершится проведением тактических учений.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.

Ранее Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Также Украина усилила охрану границы с Беларусью.

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