Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз

Після того, як Лукашенко прилетів у свою резиденцію, Палац незалежності, де проходять масові протести, влада Польщі пропустила на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів і до Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає видання WP.

"Кілька десятків громадян Білорусі, які постраждали від режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, знайшли допомогу на території Польщі", - повідомив Моравецький.

Також він попросив міністра охорони здоров'я підготувати лікарні, щоб мати можливість приймати людей з Білорусі.

Також прем'єр закликав владу Білорусі звільнити ув'язнених і заарештованих членів Координаційної ради.

"Ми всі разом закликаємо до звільнення політв'язнів, дуже голосно закликаємо до звільнення заарештованих членів Координаційної ради. Неприпустимо, щоб Олександр Лукашенко садив у в'язницю людей, які виступають за свободу, демократію і суверенітет у Білорусі", - повідомив Моравецький.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь привела армію в повну бойову готовність і закликає військових запасу.

Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень.

Раніше Лукашенко знову подзвонив Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.

Також Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

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