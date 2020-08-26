підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 серпня 2020, середа, 21:01 8
Європа 2020-08-26T23:15:02+03:00
Українські Новини
Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз

Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз

Ольга Фандорина
Польща, Білорусь, візи, протести в Білорусі
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru

Після того, як Лукашенко прилетів у свою резиденцію, Палац незалежності, де проходять масові протести, влада Польщі пропустила на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів і до Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає видання WP.

"Кілька десятків громадян Білорусі, які постраждали від режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, знайшли допомогу на території Польщі", - повідомив Моравецький.

Також він попросив міністра охорони здоров'я підготувати лікарні, щоб мати можливість приймати людей з Білорусі.

Також прем'єр закликав владу Білорусі звільнити ув'язнених і заарештованих членів Координаційної ради.

"Ми всі разом закликаємо до звільнення політв'язнів, дуже голосно закликаємо до звільнення заарештованих членів Координаційної ради. Неприпустимо, щоб Олександр Лукашенко садив у в'язницю людей, які виступають за свободу, демократію і суверенітет у Білорусі", - повідомив Моравецький.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь привела армію в повну бойову готовність і закликає військових запасу.

Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень.

Раніше Лукашенко знову подзвонив Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.

Також Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

Більше новин про: Польща Білорусь візи протести в Білорусі

З 1 вересня Польща може заборонити авіарейси з Укр...
На з’їзді "УДАРу" висловили підтримку білоруському...
МЗС домовляється з Китаєм про скасування туристичн...
Білорусь привела армію в повну бойову готовність і...
МОЗ назвало обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти
Новини
За місяць перемир'я на Донбасі не застосовували важке озброєння: штаб ООС підвів підсумки 22:24
Полковника СБУ підозрюють у поширенні таємних телефонних розмов 22:04
Прямі авіаперельоти між Хорватією та Україною можуть поновитися в жовтні, - посол 21:45
Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України 21:07
Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз 21:01
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
При параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП у обленерго не буде можливості залучати інвесторів, — Олег Козачук 15:17
більше новин
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Кабмін підвищив посадові оклади бюджетників з вересня 14:40
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Олександр Положинський. Фото: volynnews.com
Екс-лідер групи "Тартак" Положинський відмовився від ордена від Зеленського 23:00
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ 12:13
більше новин
Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям. Кого не торкнеться обмеження
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok