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26 серпня 2020, середа, 23:54 6
Європа 2020-08-27T09:30:04+03:00
Українські Новини
У Білорусі на вимогу влади обмежують доступ до інтернету

У Білорусі на вимогу влади обмежують доступ до інтернету

Ольга Фандорина
Білорусь, Інтернет, протести в Білорусі
Інтернет. Фото: pixabay
Інтернет. Фото: pixabay

У Мінську обмежили роботу інтернету за розпорядженням уповноважених державних органів через протести білорусів. Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора А1 в Twitter .

"За розпорядженням уповноважених державних органів 26 серпня з 20:40 В Мінську буде знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії заявили, що вони повідомлять про відновлення коректного доступу, як тільки це стане можливим.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Мінську на тлі акцій протестів, пов'язаних з виборами президента,  відключили інтернет, і він не працював 3 дні

Павло Дуров заявив, що Telegram буде заважати цензурі в Білорусі і не буде обмежувати доступ в месенджер.

У Білорусі, де в неділю, 9 серпня проходили вибори президента, користувачі скаржилися на проблеми з доступом до інтернету. З тих пір перебої з інтернетом відбуваються в Білорусі досить часто. 

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