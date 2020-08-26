У Білорусі на вимогу влади обмежують доступ до інтернету

У Мінську обмежили роботу інтернету за розпорядженням уповноважених державних органів через протести білорусів . Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора А1 в Twitter .

"За розпорядженням уповноважених державних органів 26 серпня з 20:40 В Мінську буде знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії заявили, що вони повідомлять про відновлення коректного доступу, як тільки це стане можливим.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Мінську на тлі акцій протестів, пов'язаних з виборами президента, відключили інтернет, і він не працював 3 дні

Павло Дуров заявив, що Telegram буде заважати цензурі в Білорусі і не буде обмежувати доступ в месенджер.

У Білорусі, де в неділю, 9 серпня проходили вибори президента, користувачі скаржилися на проблеми з доступом до інтернету. З тих пір перебої з інтернетом відбуваються в Білорусі досить часто.

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