У Білорусі на вимогу влади обмежують доступ до інтернету

У Мінську обмежили роботу інтернету за розпорядженням уповноважених державних органів через протести білорусів. Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора А1 в Twitter . "За розпорядженням уповноважених державних органів 26 серпня з 20:40 В Мінську буде знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні. Також в компанії заявили, що вони повідомлять про відновлення коректного доступу, як тільки це стане можливим. Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Мінську на тлі акцій протестів, пов'язаних з виборами президента, відключили інтернет, і він не працював 3 дні Павло Дуров заявив, що Telegram буде заважати цензурі в Білорусі і не буде обмежувати доступ в месенджер. У Білорусі, де в неділю, 9 серпня проходили вибори президента, користувачі скаржилися на проблеми з доступом до інтернету. З тих пір перебої з інтернетом відбуваються в Білорусі досить часто.