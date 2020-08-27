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27 серпня 2020, четвер, 14:23 6
Президент 2020-08-27T15:30:03+03:00
Українські Новини
ОПУ відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення, - ЗМІ

ОПУ відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення, - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Авторські права, Офіс президента, День незалежності України, День незалежності, концерт до Дня Незалежності

Офіс президента Володимира Зеленського після презентації пісенного попурі, яке виконували відомі українські артисти на День Незалежності в центрі Києва, 26 серпня опублікував оновлену версію через порушення авторських прав. В оновленій версії вже вказали автора слів і музики кожної композиції, яку використовували під час святкування.

Про це пише "Українська правда". 

На відміну від оригінальної версії відео в оновленій вказується автор слів і музики кожної композиції.

У відео в День Незалежності вказувалася лише назва і рік виходу композиції без авторства.

У групах "Океан Ельзи" і "Бумбокс" повідомили, що не давали дозволу на виконання своїх пісень.

Оригінальна трансляція (дивитися з 57.40)

27 серпня в Офісі президента повідомили , що пісенне попурі, яке виконувалося в центрі Києва в День Незалежності, не порушує авторські права.

В ОП пояснили, що згідно із законом "Про авторське право і суміжні права" допускається використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора.

Водночас, потрібно вказувати ім'я автора і джерело запозичення.

Фрагмент попурі, який опублікували в ОП 27 серпня



В ОП зазначили, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказані посилання на автора музичного твору, хоча насправді в оригінальному відео вказувалася лише назва і рік виходу композиції без авторства.

Як повідомляли Українські Новини, екслідер "Тартака" Положинський не проти судитися через використання його пісні

А лідер групи "СКАЙ" не судитиметься через використання без дозволу його пісні. 

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