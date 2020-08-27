ОПУ відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення, - ЗМІ

Офіс президента Володимира Зеленського після презентації пісенного попурі, яке виконували відомі українські артисти на День Незалежності в центрі Києва, 26 серпня опублікував оновлену версію через порушення авторських прав. В оновленій версії вже вказали автора слів і музики кожної композиції, яку використовували під час святкування. Про це пише "Українська правда". На відміну від оригінальної версії відео в оновленій вказується автор слів і музики кожної композиції. У відео в День Незалежності вказувалася лише назва і рік виходу композиції без авторства. У групах "Океан Ельзи" і "Бумбокс" повідомили, що не давали дозволу на виконання своїх пісень. Оригінальна трансляція (дивитися з 57.40) 27 серпня в Офісі президента повідомили , що пісенне попурі, яке виконувалося в центрі Києва в День Незалежності, не порушує авторські права. В ОП пояснили, що згідно із законом "Про авторське право і суміжні права" допускається використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Водночас, потрібно вказувати ім'я автора і джерело запозичення. Фрагмент попурі, який опублікували в ОП 27 серпняВ ОП зазначили, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказані посилання на автора музичного твору, хоча насправді в оригінальному відео вказувалася лише назва і рік виходу композиції без авторства. Як повідомляли Українські Новини, екслідер "Тартака" Положинський не проти судитися через використання його пісні . А лідер групи "СКАЙ" не судитиметься через використання без дозволу його пісні.