ОПУ відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення, - ЗМІ

Офіс президента Володимира Зеленського після презентації пісенного попурі, яке виконували відомі українські артисти на День Незалежності в центрі Києва, 26 серпня опублікував оновлену версію через порушення авторських прав . В оновленій версії вже вказали автора слів і музики кожної композиції, яку використовували під час святкування.

Про це пише "Українська правда".



На відміну від оригінальної версії відео в оновленій вказується автор слів і музики кожної композиції.

У відео в День Незалежності вказувалася лише назва і рік виходу композиції без авторства.

У групах "Океан Ельзи" і "Бумбокс" повідомили, що не давали дозволу на виконання своїх пісень.

Оригінальна трансляція (дивитися з 57.40)

27 серпня в Офісі президента повідомили , що пісенне попурі, яке виконувалося в центрі Києва в День Незалежності, не порушує авторські права.

В ОП пояснили, що згідно із законом "Про авторське право і суміжні права" допускається використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора.

Водночас, потрібно вказувати ім'я автора і джерело запозичення.

Фрагмент попурі, який опублікували в ОП 27 серпня







В ОП зазначили, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказані посилання на автора музичного твору, хоча насправді в оригінальному відео вказувалася лише назва і рік виходу композиції без авторства.



Як повідомляли Українські Новини, екслідер "Тартака" Положинський не проти судитися через використання його пісні .



А лідер групи "СКАЙ" не судитиметься через використання без дозволу його пісні.

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