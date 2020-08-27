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27 серпня 2020, четвер, 10:30 8
Президент 2020-08-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Офісі президента заявили, що під час попурі на День незалежності пісні використовували законно

В Офісі президента заявили, що під час попурі на День незалежності пісні використовували законно

Надежда Комендантова
Офіс президента, Офіс Президента України, День незалежності України, День незалежності, попурі

Під час музичної частини святкування Дня незалежності на Софійській площі в Києві використання пісень українських виконавців було законним.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"24 серпня на Софійській площі прозвучало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9- 1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів в декількох форматах, в тому числі у форматі попурі, за умови, якщо вказано ім'я автора і джерело запозичення", — сказано в повідомленні Офісу президента.

На сторінці ОПГ в фейсбуці розмістили повний відеоролик музичного попурі, в якому, як зазначається, "виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону "Про авторське право і суміжні права  "та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору".

"З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі в Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їх авторів", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, "Бумбокса" та "Океану Ельзи" забули запитати дозволу використовувати їх пісні на концерті в Києві.

Лідер групи "СКАЙ" не судитиметься через використання без дозволу його пісні.

 

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