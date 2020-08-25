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25 серпня 2020, вівторок, 12:10 6
Суспільство 2020-08-25T12:51:08+03:00
Українські Новини
Я не збираюся кіпішувати. Лідер групи "СКАЙ" не судитиметься через використання без дозволу його пісні

Я не збираюся кіпішувати. Лідер групи "СКАЙ" не судитиметься через використання без дозволу його пісні

Кира Молчанова
СКАЙ, Музичний гурт, Авторські права, День незалежності, Пісня
Гурт
Гурт "СКАЙ". Фото: instagram.com/skaiband

Лідер музичного гурту "СКАЙ" Олег Собчук не має наміру судитися через використання пісні групи "Тебе це може вбити" до Дня незалежності без його дозволу.

Про це він написав у Facebook, передають Українські Новини.

Собчук повідомив, що використання пісні без його дозволу стало несподіваним сюрпризом і у нього особисто ніхто дозволу не питав.

"У мене особисто ні (не питали дозвіл). Перепитаю ще у Лавини Мьюзік", - написав він.

Артист додав, що не буде з цього роздувати скандал і судитися.

"Але я не збираюся кіпішувати", - додав Собчук.

При цьому він зазначив, що виконання пісні групи йому сподобалося.

До Дня незалежності на Софійській площі відбувся пісенний номер, в якому низка артистів заспівала попурі з 42 не своїх пісень.

Як повідомляли Українськi Новини, Національна поліція заявляє, що участь в урочистостях до Дня незалежності 24 серпня взяли близько 48,5 тис. осіб.

24 серпня, у День незалежності України президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Заслужений артист України" солісту гурту DZIDZIO Михайлу Хомі, а також солісту гурту "Brutto" Сергію Міхалку.

Тим часом екслідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявив про те, що відмовляється від ордена "За заслуги".

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