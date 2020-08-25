Я не збираюся кіпішувати. Лідер групи "СКАЙ" не судитиметься через використання без дозволу його пісні

Лідер музичного гурту "СКАЙ" Олег Собчук не має наміру судитися через використання пісні групи "Тебе це може вбити" до Дня незалежності без його дозволу. Про це він написав у Facebook, передають Українські Новини. Собчук повідомив, що використання пісні без його дозволу стало несподіваним сюрпризом і у нього особисто ніхто дозволу не питав. "У мене особисто ні (не питали дозвіл). Перепитаю ще у Лавини Мьюзік", - написав він. Артист додав, що не буде з цього роздувати скандал і судитися. "Але я не збираюся кіпішувати", - додав Собчук. При цьому він зазначив, що виконання пісні групи йому сподобалося. До Дня незалежності на Софійській площі відбувся пісенний номер, в якому низка артистів заспівала попурі з 42 не своїх пісень. Як повідомляли Українськi Новини, Національна поліція заявляє, що участь в урочистостях до Дня незалежності 24 серпня взяли близько 48,5 тис. осіб. 24 серпня, у День незалежності України президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Заслужений артист України" солісту гурту DZIDZIO Михайлу Хомі, а також солісту гурту "Brutto" Сергію Міхалку. Тим часом екслідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявив про те, що відмовляється від ордена "За заслуги".