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25 серпня 2020, вівторок, 13:47 16
Суспільство 2020-08-25T16:00:03+03:00
Українські Новини
Екслідер "Тартака" Положинський не проти судитися через використання його пісні

Екслідер "Тартака" Положинський не проти судитися через використання його пісні

Кира Молчанова
Сашко Положинський. Фото: instagram.com/tartak_ua
Сашко Положинський. Фото: instagram.com/tartak_ua

Колишній лідер музичного гурту "Тартак" Олександр Положинський не має наміру  судитися особисто через використання пісні групи на концерті до Дня незалежності без його дозволу, але не заперечує, якщо судовий позов подасть компанія, яка захищає його авторські права.

Про це Положинський повідомив у соціальній мережі Facebook журналісту Українських Новин.

"Якщо компанія вирішить подавати (судовий позов) — я не буду заперечувати", — повідомив він.

З слів Положинського, його дозволу на використання пісні ніхто не питав.

"Мого дозволу ніхто не питав", — додав артист.

Як повідомляли Українськi Новини, Лідер музичного гурту "СКАЙ" Олег Собчук, а також група "Бумбокс" не мають наміру судитися через використання своїх пісень до Дня незалежності без їх дозволу.

Як повідомляли Українськi Новини, Національна поліція заявляє, що участь в урочистостях до Дня незалежності 24 серпня взяли близько 48,5 тис. осіб.

Музикант, екслідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявив про те, що  відмовляється від ордена "За заслуги", яким він нагороджений президентським указом від 21 серпня 2020 року.

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