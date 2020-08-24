Українські зірки виконали попурі з понад 40 композицій до Дня незалежності: як це було

Українські зірки на Софійській і Михайлівській площах виконали попурі з понад 40 композицій до Дня незалежності .

Про це свідчить трансляція Офісу Президента на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Почав пісенне привітання з Днем незалежності поп-виконавець Monatik.

Олег Винник виконав "Пісню про пісню", Джамала - пісню "Квітка душа" і "Make up", Ніна Матвієнко - "Над хмарами" і "Україна - це ти".

Музичний продюсер Потап виконав пісню "Хрещатик".

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя продовжив попурі піснею "Я йду" і "Misto", а солістка групи "Hardkiss" Юлія Саніна піснею "1 944", з якою Джамала виграла пісенний конкурс "Євробачення 2016".

Також Саніна виконала "Два вікна".

Ірина Білик виконала пісні "Три хвилини", "Шльопанці", Олександр Понамарьов - "Тебе це може вбити" і "Старі фотографії", Сергій Бабкін - "Вона", гурт "Время и стекло" - "Вахтери", співачка Tayanna - "З ранку до ночі", "Файне місто Тернопіль", "Кружляє", Ольга Полякова - "Вітер надії", "Надія є" і "Дикі танці".

Співачка Руслана продовжила попурі піснею "Ти подобаєшся мені" і "Весна", а далі була Тіна Кароль з піснею "А я пливу у човні" і "Місяць".

Наталя Могилевська виконала пісню "Стицамен" і "Ім'я 505", а команда продюсерського центру MOZGI - пісні "Під дощем" і "Зроби мені хіп-хоп".

Павло Зібров виконав пісню "Все буде добре", "Ніно".

Могилевська в дуеті з Олексієм Завгороднім продовжила виступ піснею "Не пара", а Потап з Олегом Винником - "Ні, я не ту кохав".

Monatik доповнив попурі піснею "Стріла", а Сердючка - "Там де нас немає".

Надія Дорофєєва сольно виконала пісню "Плакала".

Закінчилося попурі повсюдним виконанням зірками пісні "TDME" і "Червона рута".

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Заслужений артист України" солісту гурту DZIDZIO Михайлу Хомі, а також солісту гурту "Brutto" Сергію Міхалку.

Також президент Володимир Зеленський під час виступу заявив про ініціювання заснування двох державних премій - імені Бориса Патона і Мирослава Скорика.

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