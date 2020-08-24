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24 серпня 2020, понеділок, 17:00 8
Суспільство 2020-08-24T17:30:01+03:00
Українські Новини
У "Бумбокса" та "Океану Ельзи" забули запитати дозвіл на використання їхніх пісень на концерті в Києві

У "Бумбокса" та "Океану Ельзи" забули запитати дозвіл на використання їхніх пісень на концерті в Києві

Надежда Комендантова
Концерт, Бумбокс, Океан Ельзи, День незалежності України

Представники груп "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання своїх пісень під час концерту "Пісенна історія сучасної України" до Дня Незалежності, який відбувся в Києві 24 серпня.

Про це повідомляє "Громадське".

Так, продюсер "Бумбокса" Олексій Согомонов заявив, що до групи з питанням про використання їх пісні на концерті ніхто не звертався.

"Ні, звичайно, ніхто не питав", - заявив он.

Те ж саме сказала і представниця "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко:

"З питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні вранці - ні, не давали дозвіл! Більш того, навіть не зверталися".

Як повідомляли Українськi Новини, DZIDZIO і Міхалок стали заслуженими артистами України.

Сьогодні відзначається День Незалежності України.

Також сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту. Буде заборонено рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення заходів 24 серпня на деяких вулицях. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори.

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