У "Бумбокса" та "Океану Ельзи" забули запитати дозвіл на використання їхніх пісень на концерті в Києві

Представники груп "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання своїх пісень під час концерту "Пісенна історія сучасної України" до Дня Незалежності, який відбувся в Києві 24 серпня. Про це повідомляє "Громадське". Так, продюсер "Бумбокса" Олексій Согомонов заявив, що до групи з питанням про використання їх пісні на концерті ніхто не звертався. "Ні, звичайно, ніхто не питав", - заявив он. Те ж саме сказала і представниця "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко: "З питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні вранці - ні, не давали дозвіл! Більш того, навіть не зверталися". Як повідомляли Українськi Новини, DZIDZIO і Міхалок стали заслуженими артистами України. Сьогодні відзначається День Незалежності України. Також сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту. Буде заборонено рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення заходів 24 серпня на деяких вулицях. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори.