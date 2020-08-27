З підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко зняли електронний браслет

З підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, яку відпустили під цілодобовий домашній арешт, правоохоронці зняли електронний браслет. Про це написав її адвокат Тарас Безпалий в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Друзі, зовсім забув сказати: сьогодні представники поліції виконали постанову Шевченківського райсуду та зняли з Юлії Кузьменко електронний засіб контролю", — написав він. Раніше суд продовжив цілодобовий домашній арешт Кузьменко, звільнивши її від зобов'язання носити електронний браслет. Як повідомляли Українськi Новини, Шевченківський районний суд Києва визначив запобіжний захід підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета: Андрію Антоненку — арешт, Юлії Кузьменко — цілодобовий домашній арешт, Яні Дугарь — 168 тис. гривень застави. Також 25 серпня суд почав підготовче засідання у справі про вбивство Шеремета. А 18 серпня підозрюваним Андрію Антоненку, Юлії Кузьменку був вручений звинувачувальний акт разом з реєстром матеріалів досудового розслідування, захист Дугарь відмовився отримати акт.