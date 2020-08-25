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25 серпня 2020, вівторок, 20:47 6
Судова влада 2020-08-25T21:45:02+03:00
Українські Новини
Суд присяжних розгляне справу про вбивство Шеремета на початку вересня

Суд присяжних розгляне справу про вбивство Шеремета на початку вересня

Валерия Драгомирова
вбивство Павла Шеремета, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, Яна Дугарова
Журналіст Павло Шеремет. Фото:
Журналіст Павло Шеремет. Фото: "Радіо Свобода"

Шевченківський районний суд Києва визначив запобіжний захід підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета: Андрію Антоненку - арешт, Юлії Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, Яні Дугаровій - 168 тис. гривень застави.Термін дії запобіжних заходів - до 23 жовтня.

Про це свідчить трансляція засідання, передають Українськi Новини.

Справу розглядатиме суд присяжних о 12:00 4 вересня. Прокурори просили суд обрати Антоненко запобіжний захід у вигляді арешту, Кузьменко - цілодобового домашнього арешту, Дугаровій - заставу.

Так, суд задовольнив клопотання прокуратури. Захисники всіх підозрюваних просили не обирати ніяких запобіжних заходів їх підзахисним. Але адвокат Кузьменко Тарас Безпалий заявив, що, якщо суд все ж вирішить обирати запобіжний захід для його підзахисної, то він просить пом'якшити її з цілодобового арешту хоча б до нічного, щоб вона змогла ходити на роботу в лікарню.

Крім цього, захист підозрюваних заявив про неможливість проведення засідання без всіх потерпілих. Так, в залі суду присутня цивільна дружина Шеремета Олена Притула, мами загиблого не було. Притула була проти продовження засідання.

Крім того, адвокати заявляли відвід суду, але він не був задоволений. Захист Антоненко заявила, що обвинувальний акт не може розглядатися, і просила не обирати ніякої запобіжної міри. Захист просив повернути обвинувальний акт прокуратурі.

Також адвокати заявляли, що термін утримання під вартою Антоненко вже закінчився, і він утримується під вартою без постанови суду.

Прокурори просили продовжити арешт Антоненка ще на 2 місяці.

Як повідомляли Українськi Новини, 25 серпня суд почав підготовче засідання у справі про вбивство Шеремета.

18 серпня підозрюваним Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко був вручений звинувачувальний акт разом з реєстром матеріалів досудового розслідування, Дугарова відмовилася отримати акт.

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