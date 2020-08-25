підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 серпня 2020, вівторок, 13:35 13
Судова влада 2020-08-25T15:15:02+03:00
Українські Новини
Суд почав підготовче засідання у справі про вбивство Шеремета

Суд почав підготовче засідання у справі про вбивство Шеремета

Елизавета Драбкина
вбивство Павла Шеремета, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, Яна Дугар, справа Шеремета
Антоненко, Кузьменко, Дугар в суді. Фото: Free Dr Kuzmenko
Антоненко, Кузьменко, Дугар в суді. Фото: Free Dr Kuzmenko

Шевченківський районний суд Києва почав підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це свідчить трансляція засідання, передають Українські Новини.

Головуючим суддею призначена Оксана Голуб, також в колегію входять судді Марина Антонюк та Євген Сидоров.

На лаві підсудних перебувають Андрій Антоненко, Яна Дугаров і Юлія Кузьменко.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко, тоді як захист Яни Дугарь відмовився від отримання.

Апеляційний суд відпустив підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко під цілодобовий домашній арешт, Антоненко залишається під вартою.

В ООН закликали владу забезпечити відповідальність за вбивство відомого українського журналіста Павла Шеремета з дотриманням всіх гарантій ефективного та неупередженого розслідування і справедливого судового розгляду для підозрюваних.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

Машина належала співзасновниці видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в автомобілі не було.

За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій.

Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - в Росії.

Протягом останніх п'яти років жив у Києві, співпрацював з "Українською правдою" і "Радіо Вісті".

Більше новин про: вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Юлія Кузьменко Яна Дугар справа Шеремета

Суд відпустив підозрювану у вбивстві Шеремета Кузь...
Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненку вручили об...
Суд продовжив арешт підозрюваних у вбивстві Шереме...
Підозрювана у вбивстві Шеремета внесла 168 тис. гр...
Рада збільшила "мінімалку" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня
Захворюваність на коронавірус у Києві за добу впала
Новини
UBC Group поставляє продукцію з Криму в країни ЄС, СНД та ОРДЛО, – ЗМІ 15:44
Екскерівників "Укртрансбезпеки" викрили в розтраті понад 100 млн гривень держкоштів 15:32
Карантин в Україні хочуть продовжити ще на два місяці 15:27
Єрмака за липень отримав 43,7 тис. гривень зарплати, а його заступники – до 81,5 тисяч 14:53
Нова Пошта запустила послугу "Сейф-сервіс" для безпечних онлайн-угод 14:45
більше новин
Екскерівників "Укртрансбезпеки" викрили в розтраті понад 100 млн гривень держкоштів 15:32
Ярославські та інші почесні харків'яни - у Харкові відбулася урочиста церемонія вручення відзнак 19:22
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
Мінімум 13 компаній стали жертвами рейдерської банди Казарцева-Кияшка, членів якої затримала СБУ, - ЗМІ 10:01
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
У Києві за добу на коронавірус захворіли 209 осіб. Дані за районами 10:49
Рада збільшила "мінімалку" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня 12:08
більше новин
У Києві оголосили штормове попередження. У місцях можливих підтоплень чергує техніка
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok