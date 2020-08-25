Суд почав підготовче засідання у справі про вбивство Шеремета

Шевченківський районний суд Києва почав підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це свідчить трансляція засідання, передають Українські Новини.

Головуючим суддею призначена Оксана Голуб, також в колегію входять судді Марина Антонюк та Євген Сидоров.

На лаві підсудних перебувають Андрій Антоненко, Яна Дугаров і Юлія Кузьменко.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко, тоді як захист Яни Дугарь відмовився від отримання.

Апеляційний суд відпустив підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко під цілодобовий домашній арешт, Антоненко залишається під вартою.

В ООН закликали владу забезпечити відповідальність за вбивство відомого українського журналіста Павла Шеремета з дотриманням всіх гарантій ефективного та неупередженого розслідування і справедливого судового розгляду для підозрюваних.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

Машина належала співзасновниці видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в автомобілі не було.

За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій.

Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - в Росії.

Протягом останніх п'яти років жив у Києві, співпрацював з "Українською правдою" і "Радіо Вісті".

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