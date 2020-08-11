Суд відпустив підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко під цілодобовий домашній арешт

Апеляційний суд Києва відпустив підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Про це йдеться в повідомленні групи Free Dr Kuzmenko - ініціатива щодо захисту і звільнення Юлії Кузьменко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Юлію звільняють під цілодобовий" , - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що нікого, крім учасників процесу, в зал суду не пустили.

ЗМІ також не були допущені в зал - навіть щоб поставити камери.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Апеляційний суд скасував обмеження на пересування і носіння електронного браслета для ще однієї підозрюваної у вбивстві Шеремета Яни Дугар.

25 травня Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для Дугаров з нічного домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тис. Гривень. Застава був внесений.

Крім того, Національна поліція закінчила досудове розслідування справи щодо вбивства Павла Шеремета.

Раніше повідомлялося про те, що Президент Володимир Зеленський заявив, що за справу про вбивство журналіста Павла Шеремета відповідає Арсен Аваков .