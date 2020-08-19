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19 серпня 2020, середа, 10:35 7
Силові структури 2020-08-19T10:59:23+03:00
Українські Новини
Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненку вручили обвинувальні акти, Дугарь відмовилася від отримання

Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненку вручили обвинувальні акти, Дугарь відмовилася від отримання

Кира Молчанова
Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, справа Шеремета
Андрій Антоненко. Фото: НВ
Андрій Антоненко. Фото: НВ

Правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко, тоді як захист Яни Дугарь відмовився від отримання.

Про це в соціальній мережі Facebook написав юрист Леонід Маслов, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 18 серпня, підозрюваним Андрію Антоненко, Яні Дугарь і Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт разом з реєстром матеріалів досудового розслідування. Це означає, що досудове розслідування закінчено і в найближчі дні справа буде передана до Шевченківського районного суду міста Києва", — написав він .

При цьому захист Дугарь відмовився отримати обвинувальний акт.

"У справі Шеремета прокурор вирішив вручити обвинувальний акт без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, без оцінки наших доказів у складі клопотання про закриття. Терпіти чергове порушення закону не будемо, в незаконних діях участі не стали. Обвинувальний акт проти Яни Дугар залишився у прокурора", — написав її адвокат Віталій Коломієць.

Маслов же підкреслив, що відповідно до норм статті 314 КПК України підготовче засідання призначається не пізніше п'яти днів з дня надходження обвинувального акта.

Під час підготовчого засідання, зокрема, суд буде знову обирати запобіжний захід обвинуваченим.

"У цілому обвинувальний акт не містить жодних нових відомостей порівняно з новими підозрами, пред'явленим фігурантам 22 травня. Вони всі звинувачуються в навмисному вбивстві особливо небезпечним способом за попередньою змовою, пошкодженні майна, незаконному поводженні з вибухівкою", — додав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Печерський районний суд Києва обмежив підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета і їх захист терміни ознайомлення з матеріалами справи.

Апеляційний суд відпустив підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко під цілодобовий домашній арешт, Антоненко залишається під вартою.

В ООН закликали владу забезпечити відповідальність за вбивство відомого українського журналіста Павла Шеремета з дотриманням всіх гарантій ефективного та неупередженого розслідування і справедливого судового розгляду для підозрюваних.

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