Справа Шеремета: Кузьменко та Антоненку вручили обвинувальні акти, Дугарь відмовилася від отримання

Правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко, тоді як захист Яни Дугарь відмовився від отримання. Про це в соціальній мережі Facebook написав юрист Леонід Маслов, передають Українські Новини. "Сьогодні, 18 серпня, підозрюваним Андрію Антоненко, Яні Дугарь і Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт разом з реєстром матеріалів досудового розслідування. Це означає, що досудове розслідування закінчено і в найближчі дні справа буде передана до Шевченківського районного суду міста Києва", — написав він . При цьому захист Дугарь відмовився отримати обвинувальний акт. "У справі Шеремета прокурор вирішив вручити обвинувальний акт без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, без оцінки наших доказів у складі клопотання про закриття. Терпіти чергове порушення закону не будемо, в незаконних діях участі не стали. Обвинувальний акт проти Яни Дугар залишився у прокурора", — написав її адвокат Віталій Коломієць. Маслов же підкреслив, що відповідно до норм статті 314 КПК України підготовче засідання призначається не пізніше п'яти днів з дня надходження обвинувального акта. Під час підготовчого засідання, зокрема, суд буде знову обирати запобіжний захід обвинуваченим. "У цілому обвинувальний акт не містить жодних нових відомостей порівняно з новими підозрами, пред'явленим фігурантам 22 травня. Вони всі звинувачуються в навмисному вбивстві особливо небезпечним способом за попередньою змовою, пошкодженні майна, незаконному поводженні з вибухівкою", — додав він. Як повідомляли Українськi Новини, Печерський районний суд Києва обмежив підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета і їх захист терміни ознайомлення з матеріалами справи. Апеляційний суд відпустив підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко під цілодобовий домашній арешт, Антоненко залишається під вартою. В ООН закликали владу забезпечити відповідальність за вбивство відомого українського журналіста Павла Шеремета з дотриманням всіх гарантій ефективного та неупередженого розслідування і справедливого судового розгляду для підозрюваних.