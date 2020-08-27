Ціни на гречку ростуть в Україні

На українському ринку склався дефіцит гречаної крупи, яку не можна було експортувати тільки до 1 липня, в результаті чого ціни на гречку в Україні стрімко зростають, як і прогнозували експерти раніше Про це повідомляє Agronews.

Порівняно з минулим роком гречана крупа подорожчала на 144%. За кілограм гречки зараз доведеться віддати більш ніж 30 гривень.

Ціни на крупи піднялися в результаті ситуації на ринку зерна.

Середня закупівельна ціна на гречку порівняно з минулим роком збільшилася на 88%. В кінці серпня одну тонну цих зернових закуповували за 14, 4 тис грн.

Цього року гречки в Україні було посіяно всього 50% від мінімальної потреби.

На ринку сформувався дефіцит гречки, який і привів до підвищення цін.

Як повідомляли Українські новини, з приходом серпня оптові ціни на кавуни і помідори знизилися майже на третину.

Також запаси ранньої картоплі закінчуються. Скільки коштує картопля на ринку.

Крім того, дині та кавуни дешевшають. Скільки коштують баштанні на місцевих ринках.

Також в НБУ пояснили, що в липні споживчу інфляцію стримувало уповільнення зростання цін на продукти харчування.

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