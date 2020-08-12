Споживчу інфляцію у липні стримувало уповільнення зростання цін на продукти харчування, — НБУ

Споживча інфляція в липні перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п.п., незважаючи на прискорення, і залишалася меншою порівняно з прогнозом, тоді як в липні в Україні зафіксована від'ємна інфляція .

Про це сказано в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

"У липні споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця і становила 2,4%. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,6%. Споживча інфляція очікувано перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п.п. і, більш того, виявилася трохи нижче траєкторії прогнозу, опублікованого в інфляційному звіті", — сказано в повідомленні НБУ.

За даними Нацбанку, в липні інфляцію стримувало, перш за все, уповільнення зростання цін на продукти харчування за рахунок збільшення як вітчизняної, так і імпортної пропозиції.

Разом зі слабким внутрішнім попитом це нівелювало інфляційний тиск із боку послаблення гривні та збільшення витрат підприємств, у тому числі на заходи з дезінфекції на тлі відновлення роботи сектора послуг.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки сповільнилися (до 3,5% р/р).

Через малий попит на більш дорогі вироби меншими темпами зростали ціни на м'ясні продукти і продукти не першої необхідності, зокрема, кондитерські вироби, морозиво, прянощі, чай.

Збільшення пропозиції, в тому числі й імпортної, сповільнило подорожчання молочних виробів.

Також меншими були темпи зростання цін на борошняні вироби, а оливкова й соняшникова олія залишалися дешевшими, ніж минулого року.

Темпи зростання вартості послуг залишилися на рівні попереднього місяця (8,4% р/р).

Прискорилося зростання вартості медичних послуг, імовірно, внаслідок збільшення захворюваності.

Високими темпами зростала вартість послуг фінансових і страхових установ, а також мобільного зв'язку.

Майже повноцінне відновлення роботи сектора послуг на тлі пожвавлення економічної активності населення і збільшення витрат, у тому числі на дезінфекцію, призвело до прискорення вартості послуг установ особистого догляду, громадського харчування, хімічного чищення, спортивних установ.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування суттєво знизилися (до 3,3% р/р).

Зазначається, що цьому сприяло надходження нового врожаю, збільшення вітчизняного пропозиції в невеликих містах після поновлення роботи транспорту, а також нарощування імпорту протягом останніх місяців.

Зростання адміністративно регульованих цін дещо прискорилося (до 3,8% р/р).

Здешевлення палива продовжило сповільнюватися (до -21,5% р/р), відображаючи, насаперед, відновлення зростання світових цін на нафту останніми місяцями і значний попит на паливо з боку автовласників навіть після скасування обмежень на перевезення громадським транспортом.

Надалі поступове пожвавлення споживчого попиту й економічної активності під впливом м'якої монетарної політики Національного банку і фіскальних стимулів уряду сприятиме поверненню споживчої інфляції в межі цільового діапазону 5% ± 1 п.п.

Як повідомляли Українські Новини, в червні незважаючи на прискорення споживча інфляція в червні перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п.п. і залишалася меншою в порівнянні з прогнозом.

Також в травні споживча інфляція очікувано залишалася нижчою цільового діапазону.

Крім того, в липні впали ціни на одяг, взуття і їжу, зате зросли на комуналку і медицину.