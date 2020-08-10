Експерти спрогнозували підвищення цін на гречку. Крупа ризикує стати дефіцитною

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий заявив, що н а українському ринку склався дефіцит гречаної крупи і це найімовірніше призведе до зростання ціни на продукт.

Про це він сказав в коментарі AgroPortal.ua.

За словами Громового, поки Україна не планує закуповувати продукт в Держрезерв. Крім того, купувати нічого: крупи старого врожаю вже немає, а нового немає ще. Внаслідок чого на ринку складається дефіцит гречки.

"За офіційною статистикою, гречки в Україні посіяно лише половина від мінімальної потреби. Раніше її імпортували з Росії, і це було головною нашою проблемою", - говорить Громовий.

Він зазначив, що постачальників гречки в світі не так багато. Росія скоротила обсяги виробництва. Іноді крупу експортували з Польщі та Китаю, але вирощена там гречка не відповідає смаковим очікуванням українських споживачів.

"Ціни на гречану крупу на полицях магазинів дуже високі - 35 грн/кг і більше. І швидше за все, гречка буде дорожчати", - прогнозує фахівець.

Громової наголосив, що нинішня ціна гречки на полицях магазинів - це верхня межа купівельної спроможності українців. Гречку за ціною вищою просто не будуть купувати і замінять іншими крупами і макаронами.

При цьому українські виробники не прагнуть сіяти гречку через непередбачуваність цін на неї.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на огірки поповзли вгору через дефіцит товару. Місцеві тепличні комбінати на сьогоднішній день можуть поставляти дуже обмежені обсяги огірків на ринок з огляду на перехідного періоду між сезонами.

Тим часом, ціни на помідори на Півдні країни знизилися до мінімального рівня в 2020 році і вже нижче цін на огірки.