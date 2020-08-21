З приходом серпня гуртові ціни на кавуни та помідори знизилися майже на третину, - аграрії

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) констатує, що за станом на 21 серпня у порівнянні з початком місяця гуртові ціни на кавуни знизилися на 37,5% до 2,5 гривні/кг, на помідори - на 30% до 19 гривні/кг.

Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Іван Колодяжний.

"Закупівельні (гуртові) ціни на ринку плодово-овочевої продукції протягом останніх двох тижнів (7.08 - 21.08) показують різноспрямовану динаміку", - сказав він.

Зокрема, протягом останніх 2 тижнів ціни на помідори зменшилися майже на 30% до 19 гривень/кг, при цьому середня ціна на огірки залишається майже незмінною - на рівні 20-21 гривень/кг.

Ціни на молоду картоплю та цибулю також збереглися на рівні 7 серпня - 6 7 гривень/кг і 3-3,5 гривні/кг відповідно.

З початку серпня ціни на моркву знизилися на 31% до 5,5 гривні/кг, а буряк в середньому коштує 3-4 гривень/кг.

За станом на 21 серпня ціни на сливу знизилися на 45-60% до 10-14 гривень/кг у порівнянні з цінами станом на 31 липня, а ціни на персики зменшилися майже на 29% до 25 гривень/кг.

На цю мить середня ціна за 1 кілограм малини знаходиться на рівні 90 гривень, що майже на 30 гривень більше, ніж 2 тижні тому, що обумовлено завершенням сезону малини в Україні.

Водночас ожина подешевшала на близько 28% до 50 гривень/кг, а ціна на лохину зросла на 12% до 170 гривень/кг.

За останні кілька тижнів ціни на кавун зменшилися на 37,5% до 2,5 гривень/кг, на дині - на 43% до 4 гривень/кг.

На цю мить, за даними УКАБ, ціни на мед акації варіюються від 200 до 250 гривень/л і 150-200 гривень/л за травневий мед.

Відмічається, що такі високі ціни на мед у цьому році пов'язані з дуже поганими врожаями через негоду.

"Подекуди бджолярі зібрали в кілька разів менше меду, ніж це було у 2019 році", - пояснив Колодяжний.

Волоські горіхи на цю мить у середньому коштують 150 160 гривень/кг, але це урожай минулого року.

За словами експерта, зазвичай період збору волоського горіха доводиться на кінець серпня - початок вересня, тому можна очікувати, що в найближчі кілька тижнів ціна за кілограм горіхів буде зменшуватися.

Як повідомляли Українськi Новини, коли настає сезон, ринок баштанних демонструє зниження цін на дині та кавуни.

На ринках ціни на кавуни продовжують знижуватися. Аналітики ще з початку цього тижня зафіксували негативні цінові тенденції. На цю мить виробники гуртом продають баштанні від 2,50 до 4,50 гривень за кілограм.

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