Запаси ранньої картоплі закінчуються. Ціна на картоплю на ринку

У розпал сезону збору овочів ціни знизилися не тільки на помідори , а й на картоплю і моркву.

Про це повідомляють фахівці EastFruit .

Вони зазначають, що зараз триває збиральна кампанія і попит на картоплю і моркву збільшується, через що звужуються ціни на коренеплоди. Так, морква подешевшала до $ 0,16-0,26/кг.

Водночас виробникам картоплі вдається утримувати попередні цінові показники. Мінімальні ціни на картоплю в деяких місцях навіть трохи зросли. Пов'язано це з тим, що закінчуються запаси ранніх сортів. У результаті, картопля на українському ринку пропонувалася по $0,20-0,24/кг.

Ціна моркви. Інфографіка EastFruit.

Ціна картоплі. Інфографіка EastFruit.

Як повідомляли Українські Новини, на ринках ціни на кавуни продовжують знижуватися. Аналітики ще з початку цього тижня зафіксували негативні цінові тенденції. Наразі виробники оптом продають баштанні від 2,50 до 4,50 гривень за кілограм.

Також дешевшають дині й кавуни на місцевих ринках.

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