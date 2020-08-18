Запаси ранньої картоплі закінчуються. Ціна на картоплю на ринку

У розпал сезону збору овочів ціни знизилися не тільки на помідори, а й на картоплю і моркву. Про це повідомляють фахівці EastFruit . Вони зазначають, що зараз триває збиральна кампанія і попит на картоплю і моркву збільшується, через що звужуються ціни на коренеплоди. Так, морква подешевшала до $ 0,16-0,26\/кг. Водночас виробникам картоплі вдається утримувати попередні цінові показники. Мінімальні ціни на картоплю в деяких місцях навіть трохи зросли. Пов'язано це з тим, що закінчуються запаси ранніх сортів. У результаті, картопля на українському ринку пропонувалася по $0,20-0,24\/кг. Ціна моркви. Інфографіка EastFruit. Ціна картоплі. Інфографіка EastFruit. Як повідомляли Українські Новини, на ринках ціни на кавуни продовжують знижуватися. Аналітики ще з початку цього тижня зафіксували негативні цінові тенденції. Наразі виробники оптом продають баштанні від 2,50 до 4,50 гривень за кілограм. Також дешевшають дині й кавуни на місцевих ринках.