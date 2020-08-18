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18 серпня 2020, вівторок, 05:30 12
Бізнес 2020-08-18T07:45:03+03:00
Українські Новини
Запаси ранньої картоплі закінчуються. Ціна на картоплю на ринку

Запаси ранньої картоплі закінчуються. Ціна на картоплю на ринку

Кира Молчанова
овочі, ціни на овочі, Картопля, Морква, молода картопля
Картопля. Фото: pixabay
Картопля. Фото: pixabay

У розпал сезону збору овочів ціни знизилися не тільки на помідори, а й на картоплю і моркву.

Про це повідомляють фахівці EastFruit .

Вони зазначають, що зараз триває збиральна кампанія і попит на картоплю і моркву збільшується, через що звужуються ціни на коренеплоди. Так, морква подешевшала до $ 0,16-0,26/кг.

Водночас виробникам картоплі вдається утримувати попередні цінові показники. Мінімальні ціни на картоплю в деяких місцях навіть трохи зросли. Пов'язано це з тим, що закінчуються запаси ранніх сортів. У результаті, картопля на українському ринку пропонувалася по $0,20-0,24/кг.

Ціна моркви. Інфографіка EastFruit.Ціна моркви. Інфографіка EastFruit.

Почім картопля на ринку. Інфографіка EastFruit.Ціна картоплі. Інфографіка EastFruit.

Як повідомляли Українські Новини, на ринках  ціни на кавуни продовжують знижуватися. Аналітики ще з початку цього тижня зафіксували негативні цінові тенденції. Наразі виробники оптом продають баштанні від 2,50 до 4,50 гривень за кілограм.

Також дешевшають дині й кавуни на місцевих ринках.

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