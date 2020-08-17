Дині і кавуни дешевшають. Скільки коштують баштанні на місцевих ринках

На відміну від ринку тепличних овочів , на ринку баштанних ціни то росли, то опускалися. Зрештою в Україні закріпилася тенденція до зниження цін на дині і кавуни.

Про це повідомляють фахівці EastFruit.

Там зазначають, що на ринках Білорусі, Молдови, Грузії та Російської Федерації попит і пропозиція були збалансованими, а ціни стабільними. Однак в Україні сталися кілька цінових коливань.

Спочатку це було стрімке збільшення пропозиції кавунів, що відразу призвело до помітного зниження цін в даному сегменті. Але потім надлишок баштанних на ринку пропав, а ціни на кавуни відновилися.

Як ціни на українські кавуни трохи просіли з $0,14/кг до $0,13/кг. Крім українського, зниження цін на кавуни не було зазначено ні на одному з ринків.

Та ж сама картина на ринку динь. З кожним днем ​​збільшення обсягів нових партій продукції, що надходить на ринок, знижує ціни.

Як повідомляли Українські Новини, негативні цінові тенденції аналітики спостерігають стосовно продажу кавунів з початку року – ціни продовжують знижуватися. Наразі виробники оптом продають баштанні від 2,50 до 4,50 гривень за кілограм.

Тим часом з початку 2020 року ціни на гречку та яйця в Україні зросли.

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