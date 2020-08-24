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24 серпня 2020, понеділок, 22:11 10
Європа 2020-08-25T11:15:03+03:00
Українські Новини
Білорусь привела армію в повну бойову готовність і призиває військових запасу

Білорусь привела армію в повну бойову готовність і призиває військових запасу

Ольга Фандорина
Білорусь, протести в Білорусі, бойова готовність, війська
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru

Після того, як Лукашенко прилетів в свою резиденцію, Палац незалежності, де проходять масові протести, зі зброєю в руках, в понеділок, 24 серпня, за розпорядженням міністра оборони Білорусі розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил. Перевірка військ в Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни.

Про це  повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Як розповіли у відомстві, метою перевірки є оцінка можливостей і готовності військових частин до виконання завдань, а також вдосконалення бойової виучки військ.

В рамках перевірки будуть приведені в бойову готовність окремі військові частини із призовом військовослужбовців із запасу. Перевірка військ завершиться проведенням тактичних навчань.

Як повідомляли Українські Новини,  Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського  про відповідальність за розпалювання заворушень. 

Раніше Лукашенко знову зателефонував Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.

Також  Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

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