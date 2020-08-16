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  • На мітинг проти режиму Лукашенка вийшли понад 200 тисяч осіб, — Радіо Свобода
16 серпня 2020, неділя, 20:25 20
Світ 2020-08-17T11:00:03+03:00
Українські Новини
На мітинг проти режиму Лукашенка вийшли понад 200 тисяч осіб, — Радіо Свобода

На мітинг проти режиму Лукашенка вийшли понад 200 тисяч осіб, — Радіо Свобода

Надежда Комендантова
Білорусь, Мінськ, протести в Білорусі

У той час, як у центрі Києва пройшов марш на підтримку білорусів, сьогоднішній мітинг у столиці Білорусі зібрав 100-200 тисяч осіб і є, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода" і TUT.BY.

Близько 6 годин вечора протестувальники рушили від стели в бік проспекту Незалежності та Будинку уряду. Проспект Переможців повністю закрили для руху транспорту, люди йдуть по всій проїжджій частині.

Учасники акції розгорнули 100-метровий біло-червоно-білий прапор.

На площі Свободи людей вітали дзвонами з православного і католицького соборів.

Оглядач "Радіо Свобода" Сергій Наумчик каже, що сьогоднішні протести - ,можливо, найбільші в історії незалежної Білорусі.

За його словами, поки що важко говорити про конкретні цифри, але людей на вулицях - візуально більше, ніж під час страйку 1991 року, коли було 100 000 протестуючих; при цьому, постійно підходять нові люди.

Протести в Білорусі. Фото: TUT.BY.Протести в Білорусі. Фото: TUT.BY.

Аналітик "Радіо Свободи" Юрій Дракахруст вважає, що на вулицях столиці - мінімум 200 тисяч осіб.

За повідомленням "Радіо Свобода", на прилеглих до проспекту Незалежності вулицях стоять зо два десятки автозаків і водомети.

У районі Жовтневої площі силовики оточили квартал парку ім. Янки Купали, Національного академічного театру ім. Янки Купали та будівлю адміністрації Лукашенка.

 

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого в його підтримку, де заявив, що Україна "наказує провести нові вибори в Білорусі", в той час, як Офіс Президента спростовує заяву, що Україна закликала провести нові вибори в Білорусі.

Крім того, Лукашенко заявив, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

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