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21 серпня 2020, пʼятниця, 09:20 12
Силові структури 2020-08-21T10:30:01+03:00
Українські Новини
Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю

Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю

Валерия Драгомирова
Посилена охорона кордону, Білорусь, Прикордонники
Кордон з Білоруссю. Фото: autotraveler.ru
Кордон з Білоруссю. Фото: autotraveler.ru

Українська влада вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю, тоді як раніше стало відомо про відкликання посла з Білорусі Зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна і жодного скупчення військової техніки не спостерігається.

Про це РБК Україна повідомило джерело в силових структурах, сказано в матеріалі "Загроза з півночі: чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі".

Крім того, в коментарі виданню спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив, як зараз ситуація на кордоні. Він каже, що для охорони цієї ділянки задіяні додаткові ресурси і сили.

"Наразі кордон з Білоруссю ми охороняємо в посиленому варіанті, так як ситуація в цій країні досить неспокійна ... Коли почалася ескалація ситуації в Білорусі, то ми і перейшли на посилений режим", — сказав Демченко.


Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень. 

Раніше Лукашенко знову зателефонував Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі. 

 

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