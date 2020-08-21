Україна посилено охороняє кордон з Білоруссю

Українська влада вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю, тоді як раніше стало відомо про відкликання посла з Білорусі Зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна і жодного скупчення військової техніки не спостерігається.

Про це РБК Україна повідомило джерело в силових структурах, сказано в матеріалі "Загроза з півночі: чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі".

Крім того, в коментарі виданню спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив, як зараз ситуація на кордоні. Він каже, що для охорони цієї ділянки задіяні додаткові ресурси і сили.

"Наразі кордон з Білоруссю ми охороняємо в посиленому варіанті, так як ситуація в цій країні досить неспокійна ... Коли почалася ескалація ситуації в Білорусі, то ми і перейшли на посилений режим", — сказав Демченко.



Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень.



Раніше Лукашенко знову зателефонував Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.

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