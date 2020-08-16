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16 серпня 2020, неділя, 15:42 8
Європа 2020-08-16T16:45:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко знову подзвонив Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі

Лукашенко знову подзвонив Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі

Елена Новикова
Володимир Путін, Білорусь, Олександр Лукашенко, Білорусь-Росія
Олександр Лукашенко. Фото: прес-служба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: прес-служба президента Білорусі

У неділю, 16 серпня, відбулась ще одна телефонна розмова президентів Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

Так, повідомляється, що Лукашенко і Путін обговорили ситуацію в Білорусі. Президент Росії висловив своє бачення ситуації, що складається навколо нашої країни.

Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони будуть спільно реагувати у відповідності з положеннями, передбаченими Договором про колективну безпеку.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого в його підтримку.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг діючий Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Після оприлюднення даних офіційного екзитполів, тисячі людей в Білорусі вийшли на акції протесту.

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