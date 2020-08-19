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  • Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень
19 серпня 2020, середа, 18:59 38
Президент 2020-08-20T00:05:10+03:00
Українські Новини
Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень

Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень

Елена Новикова
Олександр Лукашенко, Європейський Союз, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству закордонних справ попередити лідерів західних держав, у тому числі президента України Володимира Зеленського, про відповідальність за розпалювання заворушень, у той час, як в Раді запропонували визнати результати виборів в Білорусі нелегітимними.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Білорусі, передають Українські Новини.

"Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Ангела Меркель, і Еммануель Макрон, і Анджей Дуда, і Гітанас Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання, і ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - сказав він.

Відповідно, він доручив МЗС організувати роботу з доведення до керівників іноземних держав інформації про ситуацію в Білорусі.

Також він доручив Державному прикордонному комітету посилити охорону кордону для недопущення з інших країн в Білорусь бойовиків, зброї, боєприпасів і грошей для фінансування заворушень.

"Ми бачимо, що ці гроші надходять. Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, відкрито заявляють про збір коштів і спрямування їх в Білорусь. Ми це бачимо. Звичайно, ми не можемо відстежити всі кошти, які сюди надходять. Тому що дуже багато коштів надходять готівкою. Але ми це знаємо і на цьому питанні сконцентруємося", - сказав він.

Міністерству оборони Лукашенко доручив приділити особливу увагу пересуванню військ НАТО на територію Польщі і Литви.

"Ми повинні відслідковувати напрямки їх руху та їх задуми. Але зараз ми всі ці задуми бачимо. Нас це не напружує, але окремі факти, особливо на Гродненському напрямку, змушують задуматися. Тому нам обов'язково треба вжити заходів і не соромитися виводити наші Збройні Сили і техніку на напрямки їх пересування. Вже дуже велике бажання там дестабілізувати обстановку, ще більше, ніж в Мінську ... барабанів гусеницями на кордоні з Білоруссю, проводити зараз вчення контрпродуктивно. Вони це повинні розуміти, і вони будуть за це відповідати, якщо щось трапиться ", - сказав він.

Лукашенко вважає, що обговорення за кордоном ситуації в Білорусі є відволіканням уваги від власних проблем.

"Вони збираються провести сьогодні або завтра нараду на рівні чи то МЗС, то чи керівників Європейського Союзу. Я б просто їм порадив: перш ніж тикати пальцем у нас, потрібно внести до порядку денного своїх нарад питання "жовтих жилетів" у Франції, жахливих заворушень у США. Я б хотів, щоб вони перш за все розглянули протести проти коронавірусної ізоляції в Німеччині, інших країнах Європи. Я натякаю на те, що дуже багато проблем у них. І не треба сьогодні кивати на Білорусь, щоб відвести увагу від тих проблем, які існують у Франції, США, Німеччині і так далі. Мені здається, що у цих панів колода в оці. Але вони цього не бачать. Господь з ними", - сказав він.

Крім того, Лукашенко заявив, що не сприймає пропозиції лідерів західних держав про переговори.

У середу президент Європейської Ради Шарль Мішель після відеоконференції лідерів Європейського Союзу заявив, що ЄС не визнає результатів президентських виборів в Білорусі і запровадить санкції проти причетних до їх фальсифікації.

У свою чергу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що ЄС виділить білорусам 53 млн євро: 1 млн - на підтримку громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, 2 млн - на допомогу постраждалим в протестах і 50 млн - на підтримку лікарень, малого і середнього бізнесу, вразливих груп населення в умовах коронавірусу.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг діючий Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Також в Білорусі тривають протести проти результатів виборів.

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