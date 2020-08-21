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21 серпня 2020, пʼятниця, 18:29 3
Фінанси 2020-08-21T19:30:03+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку в п'ятницю: нацвалюта ослабла після зміцнення

Курс гривні на міжбанку в п'ятницю: нацвалюта ослабла після зміцнення

Елена Новикова
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Курс гривні на міжбанку 21 серпня
Курс гривні на міжбанку 21 серпня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 7 коп. в п'ятницю знизився на 5 коп. до 27,42 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,35-27,37 UAH/USD, потім котирування виросли до 27,37-27,40 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,41-27,44 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,50% з 23,74 UAH/USD до 27,42 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 серпня, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився у порівнянні з 20 серпня на 4,85 коп. до 27,5536 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 6,60 коп. до 27,2361 UAH/USD.

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