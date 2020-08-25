Міжбанк на початку робочого тижня закрився зростанням гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 5 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,39 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,42-27,45 UAH/USD, потім котирування виросли до 27,44-27,45 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,37-27,40 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,37% з 23,74 UAH/USD до 27,39 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, долар після святкових вихідних підскочив, а євро продовжує падати.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Також експерти прогнозують девальвацію гривні восени.

Національний банк України майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк України майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

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