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31 июля 2020, пятница, 13:30 413
Экономика 2020-07-31T13:30:41+03:00
Українські Новини
Госэкоинспекция оценивает ущерб для государства от аварии танкера "Делфи" в $20 тысяч

Госэкоинспекция оценивает ущерб для государства от аварии танкера "Делфи" в $20 тысяч

Елена Новикова
Танкер, Госэкоинспекция, DELFI, Танкер Делфи, Поднятие танкера
Затонувший танкер
Затонувший танкер "Делфи"

Государственная экологическая инспекция оценивает ущерб, который нанес государству танкер "Делфи", в 20 тыс. долларов, в то время, как в Украине запустили тендер по уборке танкера "Делфи", срок подачи заявок на который до конца лета.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный в эфире телеканала NewsOne, передают Українські Новини.

"(По состоянию на 30 июля) по методике начисления убытков согласно постановлению №484 Кабмина Украины, ГЭИ в Одесской области насчитала уже около 20 тыс. долларов. Методика (начисления) регламентирует около 280 долларов за килограмм нефтепродуктов. Каждая утечка нефти рассчитывается и все данные передаются правоохранительным органам, осуществляющим следствие и процессуальное производство по поводу убытков, нанесенных государству и природе в целом", - сообщил Малеваный.

Также он сообщил, что пока это не окончательная сумма ущерба, поскольку танкер до сих пор находится в море и еще возможна утечка нефтепродуктов.

"Что касается пляжа "Дельфин", то со времени аварии, которая произошла с танкером, около 30 дней суммарно мы фиксировали превышение допустимых концентраций нефтепродуктов от 1,5 раза до 150 раз. Особенно в первые дни после аварии и во время штормов, во время проведения работ по подъему танкера были некоторые разливы. В это время мы говорили, что купаться там опасно", - отметил Малеваный.

На данный момент, по словам Малеваного, мониторинг санитарного состояния пляжа производит Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; поднятием танкера занимается АМПУ.

Как сообщали Українські Новини, 26 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что ситуация с танкером "Делфи" признана чрезвычайной местного уровня, а полномочия по удалению танкера из акватории Одесского морского порта перейдут к государству.

22 ноября танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы

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