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26 серпня 2020, середа, 15:21 7 Карта
Транспорт 2020-08-26T16:00:01+03:00
Українські Новини
Рух на Броварському проспекті в Києві частково обмежать сьогодні ввечері

Рух на Броварському проспекті в Києві частково обмежать сьогодні ввечері

Александр Савич
Обмеження руху, Обмеження руху транспорту, Броварський проспект
Обмеження руху. Фото: kievvlast.com.ua
Обмеження руху. Фото: kievvlast.com.ua

Сьогодні ввечері, 26 серпня, на Броварському проспекті в Києві частково обмежать рух слідом за перекриттям руху транспорту на з'їзді Шулявського шляхопроводу. Про це йдеться в повідомленні прессужби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З 20:00 26 серпня до 8:00 27 серпня на Броварському проспекті частково обмежать рух транспорту.

"На Броварському проспекті - на перетині з Кільцевою дорогою і в'їздом в м Бровари - дорожники асфальтують верхній шар покриття. Основні роботи, в обох напрямках, виконають в нічний час, щоб менше впливати на трафік", - повідомляють в КМДА.

Обмеження руху на Броварському проспекті в Києві з 26 серпня. Карта: КМДАОбмеження руху на Броварському проспекті в Києві з 26 серпня. Карта: КМДА

Комунальна корпорація "Київавтодор", яка здійснює ремонт дороги, приносить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські новини, у Києві відновили проїзд по Борщагівського шляхопроводу .

Також в Києві п'яний майор збив трьох курсанток . Двом курсанткам ампутували по нозі.

Крім того, в понеділок, 24 серпня, в центрі столиці частково обмежували рух в зв'язку зі святковими заходами і охоронними заходами.

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Рух на Броварському проспекті в Києві частково обмежать сьогодні ввечері 15:21 Карта
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