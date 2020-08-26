Рух на Броварському проспекті в Києві частково обмежать сьогодні ввечері

Сьогодні ввечері, 26 серпня, на Броварському проспекті в Києві частково обмежать рух слідом за перекриттям руху транспорту на з'їзді Шулявського шляхопроводу. Про це йдеться в повідомленні прессужби Київської міської державної адміністрації (КМДА). З 20:00 26 серпня до 8:00 27 серпня на Броварському проспекті частково обмежать рух транспорту. "На Броварському проспекті - на перетині з Кільцевою дорогою і в'їздом в м Бровари - дорожники асфальтують верхній шар покриття. Основні роботи, в обох напрямках, виконають в нічний час, щоб менше впливати на трафік", - повідомляють в КМДА. Обмеження руху на Броварському проспекті в Києві з 26 серпня. Карта: КМДА Комунальна корпорація "Київавтодор", яка здійснює ремонт дороги, приносить вибачення за тимчасові незручності. Як повідомляли Українські новини, у Києві відновили проїзд по Борщагівського шляхопроводу . Також в Києві п'яний майор збив трьох курсанток . Двом курсанткам ампутували по нозі. Крім того, в понеділок, 24 серпня, в центрі столиці частково обмежували рух в зв'язку зі святковими заходами і охоронними заходами.