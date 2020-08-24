Сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту. Куди краще не їхати на машині

Сьогодні, 24 серпня в центрі столиці частково обмежать рух, в тому числі і для пішоходів, у зв'язку зі святковими заходами і охоронними заходами. Про це повідомляє КМДА. Сьогодні в центрі Києва буде обмежено рух усіх видів транспорту. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори. Так, рух буде обмежено на наступних вулицях: вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченка); б-рі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі); вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі); вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик); вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівській); вул. Михайлівській; Володимирському узвозі. Також буде заборонено рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення охоронних заходів 24 серпня в оточенні місць проведення заходів на наступних вулицях: вул. Трьохсвятительська (від вул. Костьольній до Михайлівської площі); Михайлівська площа; вул. Михайлівська (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі); вул. Мала Житомирська (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду); вул. А. Тарасової; вул. Софіївська (від Михайлівського провулка до вулиці Володимирська); вул. Володимирська (від вул. Іринінської до вул. Велика Житомирська); Софійська площа; Рильський провулок; вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирська до Михайлівської площі) вул. Десятинна. Крім того, зміниться і рух громадського транспорту. Автобус №24 курсуватиме від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону "Динамо" ім. Лобановського; №62 - від Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. Лобановського; №114 - на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі і від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича); №118 - від станції метро "Чернігівська" до вул. Басейної за чинним маршрутом, далі - вул. Еспланадна - вул. Саксаганського - вул. Перемоги, далі за діючими маршруту, а в зворотному напрямку від станції метро "Політехнічний інститут" до б-ра Тараса Шевченка за чинним маршрутом, далі - вул. Симона Петлюри - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна - б-р Лесі Українки, далі за діючим маршрутом. Зміна маршрутів автобусів №24 та №62 на 24 серпня. Карта: КМДА Зміна маршруту автобуса №114 на 24 серпня. Карта: КМДА Зміна маршруту автобуса №118 на 24 серпня. Карта: КМДА Рух тролейбусів також зміниться. Тролейбуси №5, 7, 8, 17 - від вул. Білицькій, вул. Чорнобильській, вул. Смілянського, пл. Космонавтів до вул. Леонтовича; №6 - від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська"; №16, 18 - від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу. Зміна маршрутів тролейбусів №5, 7, 8, 17 на 24 серпня. Карта: КМДА Зміна маршруту тролейбуса №6 на 24 серпня. Карта: КМДА Зміна маршрутів тролейбусів №16, 18 на 24 серпня. Карта: КМДА Маршрутні таксі також будуть курсувати за зміненими маршрутами: № 189 - від вул. Ірпінська - вул. Академіка Палладіна - вул. Перемоги - б-р Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича); № 231 – від вул. Кадетський Гай до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича); № 429 – вул. Тулузи до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича); № 433 – від вул. Жолудєва до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича); № 575 – від вул. Сирецької до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича). Як повідомляли Українські новини, на Либідській площі в Києві до 26 серпня частково обмежили рух .