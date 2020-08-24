Сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту. Куди краще не їхати на машині

Сьогодні, 24 серпня в центрі столиці частково обмежать рух, в тому числі і для пішоходів, у зв'язку зі святковими заходами і охоронними заходами. Про це повідомляє КМДА.

Сьогодні в центрі Києва буде обмежено рух усіх видів транспорту. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори.

Так, рух буде обмежено на наступних вулицях:

вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченка);

б-рі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);

вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);

вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівській);

вул. Михайлівській;

Володимирському узвозі.

Також буде заборонено рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення охоронних заходів 24 серпня в оточенні місць проведення заходів на наступних вулицях:

вул. Трьохсвятительська (від вул. Костьольній до Михайлівської площі);

Михайлівська площа;

вул. Михайлівська (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі);

вул. Мала Житомирська (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду);

вул. А. Тарасової;

вул. Софіївська (від Михайлівського провулка до вулиці Володимирська);

вул. Володимирська (від вул. Іринінської до вул. Велика Житомирська);

Софійська площа;

Рильський провулок;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирська до Михайлівської площі)

вул. Десятинна.

Крім того, зміниться і рух громадського транспорту.

Автобус №24 курсуватиме від Національного музею історії України в II світовій війні до стадіону "Динамо" ім. Лобановського;

№62 - від Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. Лобановського;

№114 - на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі і від залізничного вокзалу "Центральний" до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича);

№118 - від станції метро "Чернігівська" до вул. Басейної за чинним маршрутом, далі - вул. Еспланадна - вул. Саксаганського - вул. Перемоги, далі за діючими маршруту, а в зворотному напрямку від станції метро "Політехнічний інститут" до б-ра Тараса Шевченка за чинним маршрутом, далі - вул. Симона Петлюри - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна - б-р Лесі Українки, далі за діючим маршрутом.

Зміна маршрутів автобусів №24 та №62 на 24 серпня. Карта: КМДА

Зміна маршруту автобуса №114 на 24 серпня. Карта: КМДА

Зміна маршруту автобуса №118 на 24 серпня. Карта: КМДА

Рух тролейбусів також зміниться.

Тролейбуси №5, 7, 8, 17 - від вул. Білицькій, вул. Чорнобильській, вул. Смілянського, пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;

№6 - від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

№16, 18 - від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

Зміна маршрутів тролейбусів №5, 7, 8, 17 на 24 серпня. Карта: КМДА

Зміна маршруту тролейбуса №6 на 24 серпня. Карта: КМДА

Зміна маршрутів тролейбусів №16, 18 на 24 серпня. Карта: КМДА

Маршрутні таксі також будуть курсувати за зміненими маршрутами:

№ 189 - від вул. Ірпінська - вул. Академіка Палладіна - вул. Перемоги - б-р Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича);

№ 231 – від вул. Кадетський Гай до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича);

№ 429 – вул. Тулузи до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича);

№ 433 – від вул. Жолудєва до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича);

№ 575 – від вул. Сирецької до б-ра Тараса Шевченка (до вул. Леонтовича).

Як повідомляли Українські новини, на Либідській площі в Києві до 26 серпня частково обмежили рух .

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