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  • У Києві п'яний майор збив трьох курсанток. Дівчат госпіталізували з переломами
25 серпня 2020, вівторок, 21:59 7
Події 2020-08-26T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві п'яний майор збив трьох курсанток. Дівчат госпіталізували з переломами

У Києві п'яний майор збив трьох курсанток. Дівчат госпіталізували з переломами

Елена Новикова
ДТП, постраждалі в ДТП, П'яний водій
ДТП у Києві. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua
ДТП у Києві. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Нетверезий водій збив на автомобілі 3 курсанток в Києві, в той час, як 21 серпня на виїзді з Києва розтяглася багатокілометровий затор через смертельне ДТП за участю правоохоронця.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки", - сказано в ньому.

У вівторок у столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто "Тойота Пріус" наїхав на 3 курсанток військового вишу. Правоохоронці встановили, що водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адмінбудівлі.

Внаслідок ДТП дівчата отримали переломи кінцівок, їх госпіталізовано. Поліція затримала водія 1974 року народження і почала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.

Пьяный водитель сбил на автомобиле 3 курсанток в Киеве. Фото:

П'яний водій збив на автомобілі 3 курсанток в Києві. Фото: Facebook / dtp.kiev.ua

В Киеве нетрезвый водитель сбил 3 курсанток. Фото: Facebook/dtp.kiev.uaУ Києві нетверезий водій збив 3 курсанток. Фото: Facebook / dtp.kiev.ua

Як повідомляли Українськi Новини, раніше під Києвом жінка перебігала дорогу в недозволеному місці і загинула під колесами мікроавтобуса.

Крім того, 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими. ДТП сталася в Голосіївському районі на Столичному шосе 26-го кілометра.

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