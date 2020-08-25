У Києві п'яний майор збив трьох курсанток. Дівчат госпіталізували з переломами

Нетверезий водій збив на автомобілі 3 курсанток в Києві, в той час, як 21 серпня на виїзді з Києва розтяглася багатокілометровий затор через смертельне ДТП за участю правоохоронця. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини. "Столична поліція почала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому постраждали три курсантки", - сказано в ньому. У вівторок у столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто "Тойота Пріус" наїхав на 3 курсанток військового вишу. Правоохоронці встановили, що водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок ДТП дівчата отримали переломи кінцівок, їх госпіталізовано. Поліція затримала водія 1974 року народження і почала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років. П'яний водій збив на автомобілі 3 курсанток в Києві. Фото: Facebook \/ dtp.kiev.ua У Києві нетверезий водій збив 3 курсанток. Фото: Facebook \/ dtp.kiev.ua Як повідомляли Українськi Новини, раніше під Києвом жінка перебігала дорогу в недозволеному місці і загинула під колесами мікроавтобуса. Крім того, 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими. ДТП сталася в Голосіївському районі на Столичному шосе 26-го кілометра.