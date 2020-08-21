У Києві відновили проїзд по Борщагівського шляхопроводу

Київська міська державна адміністрація відкрила проїзд за оновленим Борщагівським шляхопроводом, у той час, як на Шулявському шляхопроводі частково обмежили рух через ремонтні роботи.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації, Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"Проїзд по оновленому Борщагівського шляхопроводу повністю відкритий", - написав він.

Він також оприлюднив відео з оновленого об'єкта.

"Нам довелося фактично будувати новий міст. Конструкція старого була в такому стані, що в будь-який момент могла статися катастрофа. З моменту зведення шляхопроводу в 1967 році він не бачив ремонту", - додав Кличко.

За його словами, під час оновлення об'єкта замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Капітально відремонтували проїжджу частину, шляхи швидкісного трамвая і облаштували нові тротуари і систему освітлення. Ремонт здійснили не тільки на шляхопроводі - оновили і під'їзди до нього.

"І ще одна приємна новина. Відсьогодні відкрили прохід по оновленому пішохідному мосту над проспектом Леся Курбаса біля кінотеатру "Лейпциг". Також фахівці завершують капремонт пішохідного моста на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Миколи Василенка", - додав Кличко.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ частково обмежить рух на Новокостянтинівському шляхопроводі з 20 по 22 серпня у зв'язку із заміною дорожнього покриття.

Як повідомляли Українські Новини, рух на київських вулицях обмежать через знімання фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ частково обмежить рух на Новокостянтинівському шляхопроводі з 20 по 22 серпня у зв'язку із заміною дорожнього покриття.

Як повідомляли Українські Новини, рух на київських вулицях обмежать через знімання фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

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