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25 серпня 2020, вівторок, 19:33 5
Транспорт 2020-08-25T21:45:02+03:00
Українські Новини
Із завтрашнього дня в Києві перекриють рух транспорту на з'їзді Шулявського шляхопроводу

Із завтрашнього дня в Києві перекриють рух транспорту на з'їзді Шулявського шляхопроводу

Елена Новикова
Обмеження руху транспорту, Ремонтні роботи, Шулявський шляхопровід
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Фото: Pixabay

У Києві з 26 серпня по 1 вересня на з'їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту, в той час, як до 23 серпня було обмежено рух на самому шляхопроводі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва".

Так, повідомляється, що з 8:00 26 серпня і до 8:00 1 вересня проїзд транспорту з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги буде тимчасово закритий. Перекриття пов'язане з необхідністю виконання робіт на мережі газопроводу.

Комунальне підприємство вибачилося за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 25 серпня, в Києві по вулиці Ярославській перекривали рух через знімання комедійного бойовика "Останній найманець" ("The Last Mercenary") виробництва Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Крім того, в понеділок, 24 серпня, крім часткового обмеження руху на вулиці Анни Ахматової в Києві, в центрі столиці частково обмежували рух у зв'язку зі святковими заходами та охоронними заходами.

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