Двом курсанткам ампутували по нозі. Волонтер розповіла про стан дівчат, яких збив п'яний водій у Києві

Курсанток, яких у вівторок, 25 серпня, збив нетверезий водій в Києві, прооперували. Двом дівчатам ампутували по нозі, а стан третьої постраждалої трохи кращий. Про це повідомляє "ТСН" .

"Одній дівчині ампутували ногу, другій ампутували ногу, а за третю борються, сподіваємося все обійдеться. Я не знаю, як легковий автомобіль міг наїхати так, щоб були такі серйозні травми", — розповіла волонтер Наталя Воронкова.

Зазначається, що 46-річного водія затримали. У поліції підтвердили, що водій був нетверезий, він не впорався з керуванням і наїхав на трьох студенток медичного фаху, які стояли біля будівлі. Відомо, що в військовий університет дівчата приїхали отримати форму.

Поліція почала кримінальне провадження.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше під Києвом жінка перебігала дорогу в недозволеному місці й загинула під колесами мікроавтобуса.

Раніше повідомлялося про те, що 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталося серйозне ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.

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