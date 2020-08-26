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26 серпня 2020, середа, 10:32 8
Силові структури 2020-08-26T11:15:02+03:00
Українські Новини
Двом курсанткам ампутували по нозі. Волонтер розповіла про стан дівчат, яких збив п'яний водій у Києві

Двом курсанткам ампутували по нозі. Волонтер розповіла про стан дівчат, яких збив п'яний водій у Києві

Елена Новикова
ДТП, Київ, постраждалі в ДТП
ДТП в Києві. Фото: Нацполіція
ДТП в Києві. Фото: Нацполіція

Курсанток, яких у вівторок, 25 серпня, збив нетверезий водій в Києві, прооперували. Двом дівчатам ампутували по нозі, а стан третьої постраждалої трохи кращий. Про це повідомляє "ТСН" .

"Одній дівчині ампутували ногу, другій ампутували ногу, а за третю борються, сподіваємося все обійдеться. Я не знаю, як легковий автомобіль міг наїхати так, щоб були такі серйозні травми", — розповіла волонтер Наталя Воронкова.

Зазначається, що 46-річного водія затримали. У поліції підтвердили, що водій був нетверезий, він не впорався з керуванням і наїхав на трьох студенток медичного фаху, які стояли біля будівлі. Відомо, що в військовий університет дівчата приїхали отримати форму.

Поліція почала кримінальне провадження.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше під Києвом  жінка перебігала дорогу в недозволеному місці й загинула під колесами мікроавтобуса.

Раніше повідомлялося про те, що 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталося серйозне ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.

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