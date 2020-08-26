Двом курсанткам ампутували по нозі. Волонтер розповіла про стан дівчат, яких збив п'яний водій у Києві

Курсанток, яких у вівторок, 25 серпня, збив нетверезий водій в Києві, прооперували. Двом дівчатам ампутували по нозі, а стан третьої постраждалої трохи кращий. Про це повідомляє "ТСН" . "Одній дівчині ампутували ногу, другій ампутували ногу, а за третю борються, сподіваємося все обійдеться. Я не знаю, як легковий автомобіль міг наїхати так, щоб були такі серйозні травми", — розповіла волонтер Наталя Воронкова. Зазначається, що 46-річного водія затримали. У поліції підтвердили, що водій був нетверезий, він не впорався з керуванням і наїхав на трьох студенток медичного фаху, які стояли біля будівлі. Відомо, що в військовий університет дівчата приїхали отримати форму. Поліція почала кримінальне провадження. Як повідомляли Українськi Новини, раніше під Києвом жінка перебігала дорогу в недозволеному місці й загинула під колесами мікроавтобуса. Раніше повідомлялося про те, що 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталося серйозне ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.