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21 серпня 2020, пʼятниця, 05:30 21
Суспільство 2020-08-21T07:30:03+03:00
Українські Новини
14 регіонів у "червоній зоні", Київ наразі в "жовтій". Де в Україні посилюють карантин

14 регіонів у "червоній зоні", Київ наразі в "жовтій". Де в Україні посилюють карантин

Кира Молчанова
Карантин, червона зона, зони карантину, жовта зона, помаранчева зона
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

За результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 регіонів, в тому числі Чернівці, віднесені до "червоної зони", Київ залишився в "жовтій", хоча частину його області переводять у "помаранчеву".

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"На сьогодні комісія ТЕБ та НС затвердила 14 "червоних" рівнів епідемічної небезпеки, 75 "помаранчевих" і 106 "жовтих"... Київ залишається на "жовтому" рівні епідемічної небезпеки", - сказав він.

Зокрема, в Волинській області до "жовтої зони" віднесені 7 адмінодиниць, в тому числі Луцьк, до "помаранчевої зони" - 4 одиниці.

В Житомирській області 14 адмінодиниць, в тому числі Житомир, віднесені до "жовтої зони".

У Закарпатській області в "жовтій зоні" опинилися 7 адмінодиниць, в "помаранчевій" - 6 одиниць, в тому числі Ужгород.

В Івано-Франківській області до "жовтої зони" віднесені 8 адмінодиниць, до "помаранчевої" — 7 одиниць, в тому числі Івано-Франківськ, до "червоній зоні" - 4 адмінодиниці: Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони.

У Київській області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 1 одиниця.

У Львівській області 28 адмінодиниць, в тому числі Львів, віднесені до "помаранчевої зони", місто Самбір віднесене до "червоній зоні".

В Одеській області 14 адмінодиниць, в тому числі Одеса, віднесені до "жовтої зоні", 5 одиниць — до "помаранчевої", Біляївка віднесена до "червоної зони".

У Рівненській області до "жовтої зони" віднесені 8 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 6 одиниць, а Дубно, Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони віднесені до "червоної".

У Сумській області до "жовтої зони" віднесені 6 адмінодиниць, в тому числі Суми.

У Тернопільській області до "жовтої зони" віднесені 9 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 5 одиниць, в тому числі Тернопіль.

У Харківській області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 3 одиниці, в тому числі Харків.

У Хмельницькій області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, в тому числі Хмельницький.

У Чернівецькій області до "помаранчевої зони" віднесені 10 адмінодиниць, до "червоної" — Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони.

Поділ на карантинні зони. Інфографіка Кабінету МіністрівПоділ на карантинні зони. Інфографіка Кабінету Міністрів

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

З 3 серпня діє  поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони  в залежності від епідемічної ситуації.

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