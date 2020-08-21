14 регіонів у "червоній зоні", Київ наразі в "жовтій". Де в Україні посилюють карантин

За результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 регіонів, в тому числі Чернівці, віднесені до "червоної зони", Київ залишився в "жовтій", хоча частину його області переводять у "помаранчеву" .

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"На сьогодні комісія ТЕБ та НС затвердила 14 "червоних" рівнів епідемічної небезпеки, 75 "помаранчевих" і 106 "жовтих"... Київ залишається на "жовтому" рівні епідемічної небезпеки", - сказав він.

Зокрема, в Волинській області до "жовтої зони" віднесені 7 адмінодиниць, в тому числі Луцьк, до "помаранчевої зони" - 4 одиниці.

В Житомирській області 14 адмінодиниць, в тому числі Житомир, віднесені до "жовтої зони".

У Закарпатській області в "жовтій зоні" опинилися 7 адмінодиниць, в "помаранчевій" - 6 одиниць, в тому числі Ужгород.

В Івано-Франківській області до "жовтої зони" віднесені 8 адмінодиниць, до "помаранчевої" — 7 одиниць, в тому числі Івано-Франківськ, до "червоній зоні" - 4 адмінодиниці: Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони.

У Київській області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 1 одиниця.

У Львівській області 28 адмінодиниць, в тому числі Львів, віднесені до "помаранчевої зони", місто Самбір віднесене до "червоній зоні".

В Одеській області 14 адмінодиниць, в тому числі Одеса, віднесені до "жовтої зоні", 5 одиниць — до "помаранчевої", Біляївка віднесена до "червоної зони".

У Рівненській області до "жовтої зони" віднесені 8 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 6 одиниць, а Дубно, Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони віднесені до "червоної".

У Сумській області до "жовтої зони" віднесені 6 адмінодиниць, в тому числі Суми.

У Тернопільській області до "жовтої зони" віднесені 9 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 5 одиниць, в тому числі Тернопіль.

У Харківській області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, до "помаранчевої" - 3 одиниці, в тому числі Харків.

У Хмельницькій області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, в тому числі Хмельницький.

У Чернівецькій області до "помаранчевої зони" віднесені 10 адмінодиниць, до "червоної" — Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони.

Поділ на карантинні зони. Інфографіка Кабінету Міністрів

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

З 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

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