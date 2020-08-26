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26 серпня 2020, середа, 14:23 16
Кабмін 2020-08-26T16:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін продовжує карантин до листопада

Кабмін продовжує карантин до листопада

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Продовження карантину, Карантин в Україні, Адаптивний карантин
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір продовжити адаптивний карантин до 31 жовтня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Зростання захворюваності в останні тижні змушує нас діяти рішучіше. І сьогодні на засіданні уряду ми розглянемо питання про продовження адаптивного карантину на 2 місяці", — сказав він.

З слів Шмигаля поділ на зони буде також діяти до 31 жовтня.

Він також зазначив, що Кабмін сьогодні розгляне питання щодо обмеження в'їзду для іноземців.

Як повідомляли Українськi Новини, 22 липня Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. 

Тим часом, 24 серпня, 14 регіонів віднесено до "червоної зони"

25 серпня на селекторній нараді з Президентом Володимиром Зеленським Кабмін заявив, що виступає за продовження карантину до листопада в зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Тим часом, після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати. 

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