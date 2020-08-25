Карантин в Україні хочуть продовжити ще на два місяці

Кабінет Міністрів виступає за його продовження карантину, до закінчення якого залишилося сім днів, до листопада у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про це повідомляє пресслужба президента Володимира Зеленського з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням Зеленського, передають Українські Новини.

Зазначається, що загальна кількість осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні з початку епідемії, перевищило 108 тис., найбільше постраждали на сьогодні області - Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська.

З огляду на негативну динаміку захворюваності, Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів, зокрема введення заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.

"Але карантин має залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", - підкреслив президент.

На нараді зазначалося, що в світі також спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють в "червону" зону епідемії, терміном на 30 днів.

Зазначено, що ця заборона не торкнеться водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

Також зазначається, що на прохання прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху було прийнято рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів в Умань для святкування Рош ха-Шана.

Водночас Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі слід передбачити пом'якшені умови в'їзду в Україну.

"Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію у них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема - треба враховувати все", - заявив президент.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів главі держави, що в зв'язку з наближенням сезону респіраторно-вірусних інфекцій МОЗ готується до закупівель протигрипозних вакцин для груп ризику: медиків, працівників поліції, прикордонної служби, галузі освіти - всього 1,5 млн осіб.

Президент додав, що напередодні нового епідемічного сезону також необхідно збільшити кількість ліжок у лікарнях і запустити масову програму вакцинації від грипу.

На нараді також були розглянуті питання підготовки і проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов зазначив, що в передвиборному процесі по всій країні буде задіяно щонайменше 500 тис. працівників виборчих комісій різних рівнів, яких потрібно забезпечити захисними масками та іншими засобами індивідуального захисту.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 серпня кількість нових випадків COVID-19 після 3-денного зниження скоротилася на 7,8% до 1 658, нових летальних - збільшилася на 13,6% до 25 осіб.

Також Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

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