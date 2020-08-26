підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 серпня 2020, середа, 10:00 8
Кабмін 2020-08-26T10:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе засідання

Сьогодні Кабмін проведе засідання

Анна Рудык
Кабмін, Засідання Кабміну, Уряд
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 26 серпня. Про це йдеться повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і триватиме до 15:00.

Воно пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль.

Для ЗМІ засідання буде проходити в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українськi Новини, 25 серпня на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським Кабмін заявив, що виступає за продовження карантину до листопада в зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Також Кабінет Міністрів ввів дворазові електронні візи для в'їзду в Україну і транзиту по території країни.

Раніше Верховна Рада на засіданні 4 червня відправила програму діяльності  Кабінету міністрів на доопрацювання. За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, Кабмін планує в 2021 році перенести три робочих дня, наближених до свят, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкувань

Більше новин про: Кабмін Засідання Кабміну Уряд

Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати
Через негоду в Україні знеструмлено 139 населених пунктів
Новини
У Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу 10:55
НАБУ готує чергові обшуки у суддів Окружного адмінсуду - там готові і чекають 10:55
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Двом курсанткам ампутували по нозі. Волонтер розповіла про стан дівчат, яких збив п'яний водій у Києві 10:32
"Динамо" обіграло "Шахтар" 3:1, знову залишивши донеччан без Суперкубка України 10:30
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
Мінімум 13 компаній стали жертвами рейдерської банди Казарцева-Кияшка, членів якої затримала СБУ, - ЗМІ 10:01
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
більше новин
До кінця карантину менше тижня. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok