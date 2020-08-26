Сьогодні Кабмін проведе засідання

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 26 серпня. Про це йдеться повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і триватиме до 15:00.

Воно пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль.

Для ЗМІ засідання буде проходити в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українськi Новини, 25 серпня на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським Кабмін заявив, що виступає за продовження карантину до листопада в зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Також Кабінет Міністрів ввів дворазові електронні візи для в'їзду в Україну і транзиту по території країни.

Раніше Верховна Рада на засіданні 4 червня відправила програму діяльності Кабінету міністрів на доопрацювання. За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, Кабмін планує в 2021 році перенести три робочих дня, наближених до свят, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкувань

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