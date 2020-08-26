З 1 вересня Польща може заборонити авіарейси з України

Через погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус наступного тижня Україна може потрапити в список країн, звідки тимчасово заборонені авіарейси до Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Польщі.

Напередодні Польща відновила список країн, звідки польоти тимчасово заборонені, починаючи з 26 серпня. До нього увійшли 43 країни і території, де кількість заражень на 100 000 населення за останні 14 днів перевищує 50.

З країн Європи в ньому - Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово, Північна Македонія, Молдова, Люксембург, з великих світових держав - США, Росія, Китай.

Наступного разу список буде оновлюватися 1 вересня.

Україну згадано в списку країн, які ймовірно потраплять в "червону зону" в зв'язку з ростом в них кількості заражень.

Серед європейських країн, в ньому також - Албанія, Бельгія, Хорватія, Франція, Мальта, Монако, Румунія.

"Якщо збережеться тенденція до зростання захворюваності, список може бути розширений на ці країни", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 серпня введені нові критерії розподілу країн на "червону" і "зелену" зони. Албанія і Чорногорія потрапили в "червону" зону. Болгарія, Єгипет, Туреччина і Хорватія - в "зеленій".

Також Українські Новини з посиланням на Міністерство закордонних справ склали список країн , куди на сьогоднішній день дозволено в'їзд громадянам України без додаткових умов у вигляді тестів на COVID-19, карантинного періоду.

Тим часом, Україна віднесла Австрію до "зеленої зони" і дозволила в'їзд без карантину.

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