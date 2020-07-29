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29 липня 2020, середа, 13:30 16
Медицина 2020-07-29T14:15:01+03:00
Українські Новини
МОЗ вводить нові критерії для поділу країн на "червону" і "зелену" зони з серпня

МОЗ вводить нові критерії для поділу країн на "червону" і "зелену" зони з серпня

Анна Рудык
МОЗ, Максим Степанов, Зелена зона, Коронавірус, правила перетину кордону, червона зона
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє про введення з 1 серпня нових критеріїв розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Степанов повідомив, що з 1 серпня статистика щодо приїзду з-за кордону українських громадян буде оновлюватися 1 раз на тиждень (зараз оновлення статистики відбувається 1 раз на 3 дні).

"Також ми змінимо показники — якщо зараз ми визначаємо кількість активних хворих в країні, то з 1 серпня це буде відбуватися, як в країнах Європи. Буде два показники — якщо приріст хворих за останні 14 днів (в зарубіжній країні) перевищує такий приріст на території України, і якщо відсоток приросту за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями буде більше 30", — повідомив Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон".

Також у МОЗ розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.

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