МОЗ вводить нові критерії для поділу країн на "червону" і "зелену" зони з серпня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє про введення з 1 серпня нових критеріїв розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Степанов повідомив, що з 1 серпня статистика щодо приїзду з-за кордону українських громадян буде оновлюватися 1 раз на тиждень (зараз оновлення статистики відбувається 1 раз на 3 дні).

"Також ми змінимо показники — якщо зараз ми визначаємо кількість активних хворих в країні, то з 1 серпня це буде відбуватися, як в країнах Європи. Буде два показники — якщо приріст хворих за останні 14 днів (в зарубіжній країні) перевищує такий приріст на території України, і якщо відсоток приросту за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями буде більше 30", — повідомив Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон".

Також у МОЗ розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордону.