МОЗ зменшив перелік країн "червоної зони", після яких потрібно пройти обсервацію

У той час, як регіони України розділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн із значним поширенням COVID-19. У "червоній зоні" опинилися 65 держав, що на 5 менше, ніж було на 5 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передають Українськi Новіні.

Серед країн "червоної зони" - США, Іспанія, Румунія, Албанія і Монако.В країни "зеленої зони" потрапили Росія, Франція, Сербія, Хорватія, Болгарія, Швеція та інші. Також в цю зону увійшла і Україна.

Згідно з оновленими даними, з "червоної зони" вийшли Росія, Молдова, Білорусь, Франція, Єгипет, Болгарія, Чехія.

Список стран "красной зоны". Скриншот Минздрава

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