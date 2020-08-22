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22 серпня 2020, субота, 16:27 9 Список
Суспільство 2020-08-22T17:45:02+03:00
Українські Новини
МОЗ зменшив перелік країн "червоної зони", після яких потрібно пройти обсервацію

МОЗ зменшив перелік країн "червоної зони", після яких потрібно пройти обсервацію

Надежда Комендантова
МОЗ, Зелена зона, червона зона, зони карантину
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины

У той час, як регіони України розділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн із значним поширенням COVID-19. У "червоній зоні" опинилися 65 держав, що на 5 менше, ніж було на 5 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передають Українськi Новіні.

Серед країн "червоної зони" - США, Іспанія, Румунія, Албанія і Монако.В країни "зеленої зони" потрапили Росія, Франція, Сербія, Хорватія, Болгарія, Швеція та інші. Також в цю зону увійшла і Україна.

Згідно з оновленими даними, з "червоної зони" вийшли Росія, Молдова, Білорусь, Франція, Єгипет, Болгарія, Чехія.

Список стран Список стран "красной зоны". Скриншот Минздрава

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