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11 серпня 2020, вівторок, 14:24 7 Карта
Суспільство 2020-08-11T14:53:39+03:00
Українські Новини
Без тесту на COVID-19 і карантину українці можуть поїхати в 19 країн: в МЗС України розробили карту

Без тесту на COVID-19 і карантину українці можуть поїхати в 19 країн: в МЗС України розробили карту

Александр Савич
Карантин, Зелена зона, Перетин кордону, правила перетину кордону, червона зона
Закордонний паспорт. Фото: mandruy.com
Закордонний паспорт. Фото: mandruy.com

Список країн, куди на сьогодні дозволено в'їзд громадянам України без додаткових умов у вигляді тестів на COVID-19 та карантинного періоду публікують Українські новини з посиланням на Міністерство закордонних справ, тоді як Греція потрапила до списку країн "червоної зони" з поширення коронавірусу.

Інтерактивна карта з переліком країн "зеленої", "жовтої" та "червоної" зон доступна на офіційному сайті МЗС.

Так, серед країн "зеленої зони", в які сьогодні можуть поїхати українські туристи без спеціальних умов, такі: Туреччина, Мексика, Болгарія, Мальдіви, Північна Македонія, Домініканська Республіка, Іран, Албанія, Сербія, Єгипет (тільки якщо ви прилітаєте в аеропорти губернаторств Червоне Море (Хургада і Марса Аллам), Південний Синай (Шарм-Ель-Шейх) і Марса-Матрух), Ірак, Іран, Афганістан, Кенія, Чад, Того, Сьєрра-Леоне, Буркіна-Фасо, Південна Корея.

Карта режиму в'їзду для громадян України. Скріншот: tripadvisor.mfa.gov.uaКарта режиму в'їзду для громадян України. Скріншот: tripadvisor.mfa.gov.ua

Низка країн, що відносяться до "зеленої зони", втім, вимагають при в'їзді наявність тестів на коронавірус, або проходження карантину. Серед таких країн: Велика Британія, Білорусь, Ліван, Туніс.

В'їзд у США українцям дозволено тільки в тому випадку, якщо протягом останніх 14 днів вони не перебували на території будь-якої з країн Шенгенської угоди, Великій Британії, Ірландії, Китаю, Ірану та Бразилії.

При в'їзді в інші країни діють обмеження, або заборона на в'їзд іноземців.

Як повідомляли Українські новини, США відновили видачу віз студентам з України.

Також туристка з України розповіла про відпочинок в Албанії.

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