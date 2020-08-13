Україна віднесла Австрію до "зеленої зони" і дозволила в'їзд без карантину

Україна віднесла Австрію до країн, звідки громадяни можуть прилітати без тестів на коронавірус і самоізоляції, поки туристична Греція перебуває в "червоній зоні".

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Австрія для України знову в "зеленій зоні". Тобто в'їзд в Україну для австрійських громадян знову відкритий без тестів і самоізоляції", - зазначив Щерба.

Для того, щоб в'їхати в Україну, австралійцям потрібна страховка, за якою лікують COVID-19. Страховка має бути перекладена на українську мову.

При цьому в самій Австрії діють інші карантинні обмеження. Україна була віднесена до списку країн "червоної зони".

Як повідомляли Українські Новини, з 1 серпня введені нові критерії розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

Українські новини з посиланням на Міністерство закордонних справ склали список країн, куди на сьогодні дозволено в'їзд громадянам України без додаткових умов у вигляді тестів на COVID-19, карантинного періоду.

Тим часом, США відновили видачу віз студентам з України.