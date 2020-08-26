Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати

25 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 1 670 до 110 085, кількість померлих від захворювання — на 36 осіб до 2 354, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 0,72 %, нових летальних випадків — на 44%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 26 серпня в Україні зареєстровано 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 354 летальних, 53 454 особи одужали. За добу зафіксовано 1 670 нових випадків захворювання, одужали 584 людини, померли 36 осіб. Таким чином, 25 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 1 670 проти 584. Кількість нових випадків захворювання 25 серпня становила 1,5% від загальної кількості захворілих на 24 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 26 серпня становила 54 277 осіб, що на 2% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 560), в Києві (12 248) та Чернівецькій області (9 541). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3 677 випадків; Волинська область — 5 221 випадок; Дніпропетровська область — 2 055 випадків; Донецька область — 1 256 випадків; Житомирська область — 2 959 випадків; Закарпатська область — 7 143 випадки; Запорізька область — 1 439 випадків; Івано-Франківська область — 8 321 випадок; Кіровоградська область — 771 випадок; м. Київ — 12 248 випадків; Київська область — 5 211 випадків; Львівська область — 13 560 випадків; Луганська область — 247 випадків; Миколаївська область — 1 023 випадки; Одеська область — 6 352 випадки; Полтавська область — 684 випадки; Рівненська область — 8 737 випадків; Сумська область — 1 269 випадків; Тернопільська область — 5 104 випадки; Харківська область — 7 984 випадки; Херсонська область — 346 випадків; Хмельницька область — 2 062 випадки; Чернівецька область — 9 541 випадок; Черкаська область — 1 305 випадків; Чернігівська область — 1 570 випадків. Як повідомляли Українськi Новини, вчені виявили перший випадок повторного зараження коронавірусом. Також у Нових Санжарах зафіксували перший випадок коронавірусу.