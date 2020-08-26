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26 серпня 2020, середа, 09:30 25
Суспільство 2020-08-26T10:00:02+03:00
Українські Новини
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати

Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

25 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 1 670 до 110 085, кількість померлих від захворювання — на 36 осіб до 2 354, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 0,72 %, нових летальних випадків — на 44%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 26 серпня в Україні зареєстровано 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 354 летальних, 53 454 особи одужали.

За добу зафіксовано 1 670 нових випадків захворювання, одужали 584 людини, померли 36 осіб.

Таким чином, 25 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав  — 1 670 проти 584.

Кількість нових випадків захворювання 25 серпня становила 1,5% від загальної кількості захворілих на 24 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 26 серпня становила 54 277 осіб, що на 2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 560), в Києві (12 248) та Чернівецькій області (9 541).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 677 випадків;
  • Волинська область — 5 221 випадок;
  • Дніпропетровська область — 2 055 випадків;
  • Донецька область — 1 256 випадків;
  • Житомирська область — 2 959 випадків;
  • Закарпатська область — 7 143 випадки;
  • Запорізька область — 1 439 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8 321 випадок;
  • Кіровоградська область — 771 випадок;
  • м. Київ — 12 248 випадків;
  • Київська область — 5 211 випадків;
  • Львівська область — 13 560 випадків;
  • Луганська область — 247 випадків;
  • Миколаївська область — 1 023 випадки;
  • Одеська область — 6 352 випадки;
  • Полтавська область — 684 випадки;
  • Рівненська область — 8 737 випадків;
  • Сумська область — 1 269 випадків;
  • Тернопільська область — 5 104 випадки;
  • Харківська область — 7 984 випадки;
  • Херсонська область — 346 випадків;
  • Хмельницька область — 2 062 випадки;
  • Чернівецька область — 9 541 випадок;
  • Черкаська область — 1 305 випадків;
  • Чернігівська область — 1 570 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, вчені виявили перший випадок повторного зараження коронавірусом.

Також у Нових Санжарах зафіксували перший випадок коронавірусу.

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Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати
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