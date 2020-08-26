Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати

25 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 1 670 до 110 085, кількість померлих від захворювання — на 36 осіб до 2 354 , при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 0,72 %, нових летальних випадків — на 44%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 26 серпня в Україні зареєстровано 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 354 летальних, 53 454 особи одужали.

За добу зафіксовано 1 670 нових випадків захворювання, одужали 584 людини, померли 36 осіб.

Таким чином, 25 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 1 670 проти 584.

Кількість нових випадків захворювання 25 серпня становила 1,5% від загальної кількості захворілих на 24 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 26 серпня становила 54 277 осіб, що на 2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 560), в Києві (12 248) та Чернівецькій області (9 541).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 677 випадків;

Волинська область — 5 221 випадок;

Дніпропетровська область — 2 055 випадків;

Донецька область — 1 256 випадків;

Житомирська область — 2 959 випадків;

Закарпатська область — 7 143 випадки;

Запорізька область — 1 439 випадків;

Івано-Франківська область — 8 321 випадок;

Кіровоградська область — 771 випадок;

м. Київ — 12 248 випадків;

Київська область — 5 211 випадків;

Львівська область — 13 560 випадків;

Луганська область — 247 випадків;

Миколаївська область — 1 023 випадки;

Одеська область — 6 352 випадки;

Полтавська область — 684 випадки;

Рівненська область — 8 737 випадків;

Сумська область — 1 269 випадків;

Тернопільська область — 5 104 випадки;

Харківська область — 7 984 випадки;

Херсонська область — 346 випадків;

Хмельницька область — 2 062 випадки;

Чернівецька область — 9 541 випадок;

Черкаська область — 1 305 випадків;

Чернігівська область — 1 570 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, вчені виявили перший випадок повторного зараження коронавірусом.

Також у Нових Санжарах зафіксували перший випадок коронавірусу.

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