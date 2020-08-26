У "Батьківщині" спростували інформацію про підключення Тимошенко до апарату ШВЛ

Слідом за інформацією про підключення лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до апарату штучної вентиляції легенів , оскільки вона захворіла на коронавірус , надійшло і спростування цих даних. Про те, що Тимошенко не підключали до апарату ШВЛ, заявив депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Те, що вона підключена до апарату, це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона вживає всіх відповідних протоколу заходів для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші пристосування, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу", — сказав депутат.

Як повідомляли Українські новини, 7-річний син Зеленського хворів на COVID-19.

Також з 24 серпня набрали чинності зміни щодо карантинних зон. Де і які обмеження введені.

Крім того, депутат Верховної Ради Грищук і його дружина захворіли на коронавірус.

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