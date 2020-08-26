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26 серпня 2020, середа, 09:02 5
Суспільство 2020-08-26T09:30:02+03:00
Українські Новини
Через негоду в Україні знеструмлено 139 населених пунктів

Через негоду в Україні знеструмлено 139 населених пунктів

Елена Новикова
Погода, Знеструмлення, Негода в Україні
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Після того, як 25 серпня внаслідок сильного дощу і поривів вітру, сталося підтоплення приватних будинків у Вінниці, через ускладнення погодних умов в Україні за даними на ранок 26 серпня 139 населених пунктів знеструмлені.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів в 4 областях" , - йдеться в ньому.

Зокрема, в Житомирській ообласті знеструмлені 68, в Київській - 54, у Вінницькій - 14, у Черкаській - 3.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в середу, 26 серпня, очікується похолодання до +8 і зливи з грозами.

Також  синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Раніше повідомлялося про те, що синоптик прогнозує, що  погода в Україні буде річної до середини вересня.

Згідно  з прогнозом погоди в останній місяць літа  можливі навіть заморозки.

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