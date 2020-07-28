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28 липня 2020, вівторок, 05:50 5
Життя 2020-07-28T06:15:02+03:00
Українські Новини
У серпні можливі навіть заморозки: синоптики дали прогноз до кінця літа

У серпні можливі навіть заморозки: синоптики дали прогноз до кінця літа

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Аномальна спека, спека, серпень
Погода в серпні. Фото: Валерія Назаренко
Погода в серпні. Фото: Валерія Назаренко

Після досить тривалого періоду комфортної погоди в липні і аномального підвищення температури в кінці місяця, останній місяць літа буде сухішим. І, швидш за все, ще більш спекотним.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, середня місячна температура серпня в Україні становить +17-20 °С, у південних та південно-східних областях місцями +21-23 °С, в Карпатах і горах Криму +11-16 °С. Абсолютний максимум температури досягає +35-41 °С, у гірських районах переважно +26-34 °С. Історичний максимум температури (+40,7 °С) зафіксовано в 1971 м. Сарата. Абсолютний мінімум становить 0-7 °тепла, на півдні до +11 °С, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 1-2 °С морозу.

Історичний мінімум (-2,3 °С) спостерігався в 1966 році. у смт Дружба. Заморозки на поверхні грунту бувають в кінці місяця, крім більшості центральних, південних областей та Криму. Середньомісячна кількість опадів становить в південних областях та в Криму 27-59 мм, на решті території 35-76 мм, в Карпатах і Прикарпатті 81-145 мм.

У перші ж тижні серпня цього року встановиться суха тепла погода практично на всій території країни. Стовпчики термометрів не раз перетнуть позначку +30 °С. І навіть +34 °С не стануть чимось винятковим (а в Криму синоптики прогнозують до +40 °С). При цьому істотних опадів чекати не доводиться. Якщо дощі і будуть, то короткочасні і не дуже рясні.

Прогноз погоди в Україні на серпень-2020 від народного синоптика. Колаж: СьогодніПрогноз погоди в Україні на серпень-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

Друга половина місяця очікується більш прохолодною. Спершу холоднішими стануть ночі, почастішають дощі. Приблизно з 20-х чисел, коли на Україну почнуть насуватися циклони, температура почне знижуватися і вдень. Так що на День незалежності, швидше за все, доведеться відкласти в сторону майки і діставати з шаф вишиванки з довгим рукавом, а також парасольки. А останні дні серпня можуть стати по-осінньому дощовими і холодними для жителів більшої частини країни — за винятком східних і південних областей, де збережеться відносно тепла погода.

Прогноз погоди у Києві в першу декаду серпня від Метеопрога.Прогноз погоди у Києві в першу декаду серпня від Метеопрога.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні і посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

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