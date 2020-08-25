підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 серпня 2020, вівторок, 21:00 6
Суспільство 2020-08-26T00:15:02+03:00
Українські Новини
Похолодання до +8 і зливи з грозами. Прогноз погоди на 26 серпня

Похолодання до +8 і зливи з грозами. Прогноз погоди на 26 серпня

Анна Рудык
Погода, Негода, Прогноз погоди на завтра, Прогноз погоди в Україні
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

26 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі помірний, часом сильний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+ 16 градусів, вдень +22...+24 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+ 3 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі помірний, місцями сильний дощ, вдень без опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях місцями дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі дощ, вдень без опадів, тільки в Полтавській області місцями дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.В Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

25 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, в Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили українців про грози і зливах по всій країні.

Також синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Більше новин про: Погода Негода Прогноз погоди на завтра Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди на 21 серпня: дощі та грози пройдут...
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень по...
Аномальна спека та грози: прогноз погоди на останн...
Шторомове попередження оголошено в Києві...
Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця року
У Чернівцях дозволили роботу ринків, дитячих садів і шкіл, незважаючи на те що місто в "червоній зоні" епідбезпеки
Новини
Зеленський призначив нового командувача силами спецоперацій Збройних сил України 23:45
Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця року 23:07
У Нових Санжарах зафіксували перший випадок коронавірусу 22:11
ДТП у Києві. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua
У Києві п'яний майор збив трьох курсанток. Дівчат госпіталізували з переломами 21:59
На виплату пенсій у серпні ПФУ направив понад 39 мільярдів 21:51
більше новин
З початку року в Україні фіксують випадки правця. У МОЗ розповіли, коли робити щеплення 18:36
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Мінімум 13 компаній стали жертвами рейдерської банди Казарцева-Кияшка, членів якої затримала СБУ, - ЗМІ 10:01
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
У Києві за добу на коронавірус захворіли 209 осіб. Дані за районами 10:49
Рада збільшила "мінімалку" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня 12:08
більше новин
У липні промислове виробництво скоротилося на 4,2%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok