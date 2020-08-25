Похолодання до +8 і зливи з грозами. Прогноз погоди на 26 серпня

26 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі помірний, часом сильний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+ 16 градусів, вдень +22...+24 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+ 3 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі помірний, місцями сильний дощ, вдень без опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях місцями дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі дощ, вдень без опадів, тільки в Полтавській області місцями дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.В Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

25 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, в Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили українців про грози і зливах по всій країні.

Також синоптик дав попередній прогноз на осінь.

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