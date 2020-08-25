Через негоду у Вінниці підтоплені кілька районів

У Вінницькій області підтопило кілька районів через негоду. Фото: ДСНС

У Вінницькій області підтопило кілька районів через негоду. Фото: ДСНС

У той час, як на Київ насувається гроза, у вівторок, 25 серпня, на території Вінницької області в результаті сильного дощу та поривів вітру, сталося підтоплення приватних дворогосподарств та падіння дерев.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, повідомляється, що рятувальники надають допомогу по відкачуванню води на території приватних домогосподарств на вулицях Бевза, Володарського та Брацлавскій. Роботи щодо розкряжування дерев проводяться на вулицях Келецькій, Пирогова, князів Коріатовичів, Острозького, А.Первозванного, Некрасова, Ю. Клена та Немирівському шосе.

Зафіксовано два випадки падіння дерев на автомобілі. В одному з них перебувала жінка. На щастя, вона не постраждала. На вул. Антонова в результаті сильного пориву вітру були пошкоджені конструкції балконної рами. Прибувши на місце виклику, бійці ДСНС демонтували балконну раму.

Як повідомляли Українські Новини, раніше рятувальники попередили українців про грози та зливи по всій країні.

Крім того, в Україні в середу, 26 серпня, очікується похолодання до +8 і зливи з грозами.

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