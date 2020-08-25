Суд над тещею кандидата в мери Притули перенесли на місяць

Дарницький районний суд Києва 28 вересня продовжить розгляд справи щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник про наїзд на автомобілі в серпні 2019 року на 2 осіб у Києві, після того, як вона не з'явилася на засідання 20 серпня. Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов. "Засідання 28 вересня", - повідомив він. Час засідання він не уточнив. Справу розглядає суддя Тетяна Щасна. Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2019 року 59-річна Сопельник за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком. Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані. Раніше Сергій Притула прокоментував ДТП за участю Лілії Сопельник, яка перебувала за кермом (теща відомого шоумена ). Прокуратура передала в суд звинувачення проти тещі телеведучого Притули в наїзді на автомобілі на 2 осіб в Києві. Тим часом Притула оголосив про те, що балотується в мери Києва.