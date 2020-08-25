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25 серпня 2020, вівторок, 20:18 8
Судова влада 2020-08-25T22:00:02+03:00
Українські Новини
Суд над тещею кандидата в мери Притули перенесли на місяць

Суд над тещею кандидата в мери Притули перенесли на місяць

Надежда Комендантова
ДТП з постраждалими, ДТП з авто, Сергій Притула, Лілія Сопельник
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook

Дарницький районний суд Києва 28 вересня продовжить розгляд справи щодо тещі телеведучого Сергія Притули Лілії Сопельник про наїзд на автомобілі в серпні 2019 року на 2 осіб у Києві, після того, як вона не з'явилася на засідання 20 серпня.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов.

"Засідання 28 вересня", - повідомив він.

Час засідання він не уточнив. Справу розглядає суддя Тетяна Щасна.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2019 року 59-річна Сопельник за кермом позашляховика Mazda заднім ходом на великій швидкості наїхала на жінку з хлопчиком. Тоді обидва постраждалих були госпіталізовані у важкому стані.

Раніше Сергій Притула прокоментував ДТП за участю Лілії Сопельник,  яка перебувала за кермом (теща відомого шоумена ).

Прокуратура передала в суд звинувачення проти тещі телеведучого Притули в наїзді на автомобілі на 2 осіб в Києві.

Тим часом Притула оголосив про те, що балотується в мери Києва.

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